Call of Duty Warzone: come sbloccare il fucile a pompa JAK-12

Con l'aggiornamento di metà stagione, ritorna a sorpresa un'arma molto amata dai fan dei precedenti Modern Warfare: il fucile a pompa JAK-12. Per ottenerlo dovrete completare una sfida, per fortuna non troppo complessa.

La sfida consiste nell'eseguire 3 uccisioni con fucili a pompa senza mirare, in 7 partite diverse. Una volta fatto, otterrete l'arma e la possibilità di livellarla per sbloccare i vari accessori. Il modo migliore per farlo è giocare una modalità multiplayer con pochi giocatori e mappe ristrette, in cui l'azione è frenetica e la probabilità di incontri faccia a faccia molto alta. Giocate in mappe come Rust, Shoothouse o Shipyard se volete perdere meno tempo possibile, equipaggiando un Origin o un R-9, i fucili a pompa più affidabili per quanto riguarda la modalità di fuoco hipfire perché dispongono di parecchi colpi e di un'area di danno frontale notevole.



Applicate un laser da 5mW e andate in giro sparando appena vedete un avversario corrervi davanti, resistendo alla tentazione di prendere la mira (cosa quasi sempre inutile con gli shotgun). Una volta ottenute le 3 kill, uscite dal match e cercatene subito un altro; non preoccupatevi, il gioco terrà conto dei progressi e così facendo sbloccherete in poco tempo il nuovo fucile a pompa JAK-12!

Se non potete giocare in multiplayer classico e disponete solo di Warzone, i consigli sono i medesimi. Ovviamente la modalità da preferire è Malloppo, dal momento che potete cominciare la partita con le vostre armi. A proposito di nuove armi, avete già letto la nostra guida sull'AS VAL e l'SP-R 208?