Call of Duty Warzone: come sbloccare il Grau nella Stagione 4

Per qualche motivo non avete sbloccato il Grau durante la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone e volete recuperare questo utilissimo fucile d'assalto? Nessun problema, poiché anche nella Stagione 4 è possibile aggiungere l'arma alla propria armeria.

In questo caso, però, non bisogna semplicemente aumentare il livello del Pass Battaglia ma è obbligatorio portare a termine una complessa sfida. Per entrare in possesso del Grau è infatti necessario eliminare 5 diversi nemici con un fucile d'assalto in un solo minuto e ripetere questa azione in 25 partite diverse. Ciò significa che dalla prima uccisione alla quinta non devono trascorrere più di 60 secondi: potete facilmente intuire come si tratti di una sfida abbastanza complessa ed è improbabile che si possa completare semplicemente giocando alla battle royale. A questo proposito, vi consigliamo di portare a termine la sfida giocando la nuova modalità Zuffa a Squadre o approfittando dei weekend gratis per il multiplayer di COD Modern Warfare, come quello attualmente attivo fino a domani sera alle ore 19:00.

