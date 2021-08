Call of Duty Warzone: come sbloccare la nuova mitraglietta CX-9

La leggendaria CX-9 è finalmente arrivata su COD Warzone. A lungo attesa da tutta la community (soprattutto da quando, a causa di un bug, comparve per un breve periodo come ground loot), è ora possibile sbloccarla e scatenare la sua letale efficacia.

La sfida che dovete completare per ottenere la famosa mitraglietta, che ha arricchito ulteriormente l'arsenale proveniente da Modern Warfare, è abbastanza lineare: si tratta di mettere a segno 2 uccisioni "colpo a distanza" in 5 partite diverse usando una mitraglietta.

Tutte le eliminazioni con le mitragliette effettuate a più di 30 metri di distanza sono considerate dal gioco "colpo a distanza", giusto per chiarire. L'impresa potrebbe quindi sembrare semplice, ma in realtà ottenere queste kill si rivela spesso difficoltoso, poiché a quella distanza le smg vengono facilmente surclassate dalle altre armi (primi fra tutte i fucili d'assalto). Per questo abbiamo deciso di suggerirvi alcune modalità di gioco ed equipaggiamenti che vi aiuteranno a completare più rapidamente la sfida e portare a casa la ricompensa, la nuova CX-9 di MW.

COD Warzone: sbloccare la CX-9 in multiplayer

Dal momento che si tratta di un'arma di Call of Duty Modern Warfare, è possibile completare la sfida giocando le modalità multiplayer. Se possedete il gioco, questa è senza dubbio la via migliore per avere la nuova mitraglietta: avrete molte più opportunità, rispetto a Warzone, di piazzare quei colpi a distanza!

La playlist migliore è probabilmente Shoot House 24/7, attualmente disponibile. È una mappa piccola, ad alta densità di nemici; tuttavia, l'ampia visuale disponibile lungo il centro della mappa e nella parte sud fornisce buone occasioni per dei colpi a distanza, sicuramente più di Shipment (troppo frenetica e ridotta come spazi). Cercate quindi di appostarvi lungo questi corridoi, al centro della mappa da un capo all'altro, oppure a destra-sinistra lungo il lato sud, e attendete che arrivino i nemici con una buona mitraglietta pronta. A proposito di quale usare, vanno bene tutte purché siano settate per la distanza massima. Ideali quelle classificabili come "sniper support", poiché in genere competono con i fucili d'assalto sulle medie distanze (30+ metri), come l'Mp7 o l'Mp5. Se non siete fan di queste due, equipaggiate semplicemente il Silenziatore Monoblocco e la canna più lunga su quella che preferite.

Sbloccare la CX-9 in Call of Duty Warzone

Nelle modalità free-to-play le cose cambiano. Il Battle Royale non vi consente di equipaggiare subito la vostra mitraglietta, oltre al fatto che è altamente probabile dover ricominciare la partita senza essere riusciti a fare quelle due uccisioni a distanza. Malloppo è senza ombra di dubbio la modalità migliore: lanciatevi su un'area molto trafficata e cercate di giocare a medio raggio. Dovreste mettere a segno rapidamente due uccisioni colpo a distanza. Ricordatevi però di non abbandonare la partita in corso appena le avrete fatte, perché il gioco non le conterà ai fini della sfida! La cosa positiva qui, tuttavia, è la possibilità di usare anche le armi di Cold War: potreste, per esempio, ottenere le kill con una Milano, la miglior mitraglietta da usare negli scontri a medio raggio.