Call of Duty Warzone: come trovare e aprire i bunker

Come avrete già letto sulle nostre pagine, da oggi è possibile aprire i bunker di Call of Duty Warzone, luoghi difficili da raggiungere e pieni zeppi di oggetti che potrebbero ribaltare le sorti di una partita del battle royale.

Sparsi in giro per Verdansk ci sono ben 11 bunker protetti da una spessa porta di metallo e da un tastierino numerico. L'unico modo per poter aprire queste serrature è procurarsi una delle numerose tessere di sicurezza rosse che possono essere recuperate in maniera casuale dai forzieri o dai cadaveri degli avversari che sono riusciti ad accaparrarsene una. Giunti in possesso della scheda rossa, il vostro obiettivo è quindi uno dei bunker, all'interno dei quali ci sono armi di alto livello, piastre per la corazza e soldi a volontà, così che possiate fare un bel po' di acquisti presso il negozio o riportare in gioco gli alleati sconfitti in battaglia.

Al momento ci sono ancora alcuni misteri che aleggiano su queste stanze segrete ed è molto probabile che i telefoni e i computer presenti in alcuni luoghi della mappa possano essere la chiave per aprire le porte segrete situate nei bunker. In attesa che qualcuno trovi la soluzione, vi lasciamo con la mappa completa di Verdansk sulla quale potete trovare la posizione di Bunker, Telefoni e Computer.

Avete già letto del nuovo record mondiale di uccisioni in COD Warzone?