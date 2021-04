Call of Duty Warzone: come si usa il nuovo bombardamento e in cosa consiste

Dopo l'aggiornamento di metà stagione Season 2 Reloaded, i giocatori del famoso Battle Royale di Activision sono in grado di scatenare sulla mappa un vero e proprio bombardamento a tappeto. In questa guida vi spieghiamo come fare per ottenere questa serie di uccisioni mai vista prima.

Grazie al Bombardamento potrete, potenzialmente, ottenere una quantità di kill incredibile e in modo del tutto gratuito, senza dover sparare nemmeno un colpo: vi basterà infatti premere un pulsante per sprigionare tutto il potenziale esplosivo nascosto a Verdansk.

Per sbloccare la serie di uccisioni dovrete seguire alcuni step, che troverete qui di seguito in dettaglio.

Dirigetevi nel luogo della mappa che attualmente ospita l'evento zombie (al momento in cui scriviamo si tratta dell'edificio della TV Station). Per essere sicuri di trovare il posto giusto anche tra qualche giorno, controllate le location di Verdansk sulla mappa tattica: quella tagliata con una linea rossa sarà quella infestata dai non morti Attivate l'evento zombie interagendo con il terminale che troverete all'interno. Fate fuori 40 non morti per completare con successo l'evento e aprire la grande cassa ricompensa, che riconoscerete subito grazie allo strano alone elettrico in cui è avvolta Raccogliete, ovviamente, tutti gli oggetti che usciranno dalla suddetta cassa: tra di essi troverete un nuovo oggetto che si chiama Chiave Protocollo Adesso dovrete spostarvi. Individuate il silo missilistico più vicino a voi: potreste scegliere ad esempio quello corrispondente al bunker a sud della mappa, nel Parco, oppure quello appena fuori Military Base Addentratevi all'interno del bunker sotterraneo e interagite con il terminale degli zombie. Qui potrete acquisire gratis il Bombardamento in questione, oltre a poter comprare anche UAV avanzati, marker per l'equipaggiamento e l'utilissima Lungimiranza (alquanto costosa, ma vi assicuriamo che ne vale la pena)

Ecco che avrete per le mani parecchio potenziale esplosivo! Come potete sfruttarlo al meglio?

Suggerimenti tattici

Il Bombardamento scatena una pioggia martellante di bombe direttamente sull'area affetta dall'invasione zombie. Ciò significa che sarebbe completamente inutile acquisirlo e lanciarlo quando quest'area è ormai persa all'interno della nube di gas - non ci sarebbe nessuno a subirlo. Dato che ci si può mettere al riparo dalle bombe, l'ideale sarebbe attivarlo proprio quando l'area di gioco si restringe e il gas spinge fuori dagli edifici della zona tutti i giocatori: se riuscite a usarlo in questo modo, potete stare certi di fare una vera strage, perché l'area coperta dalle testate è davvero grande (circa 200 metri di diametro, molto più di una normale serie di uccisioni) e la durata del bombardamento è di parecchi secondi (1 interminabile minuto per gli sfortunati malcapitati). Le vostre vittime ignare potranno solo scegliere se morire all'interno del gas oppure sotto un'implacabile pioggia esplosiva!

Questa è forse la novità più interessante di tutto l'aggiornamento, che sfortunatamente ha anche causato il ritorno di alcuni tra i bug più temuti dai giocatori, come il glitch dell'adrenalina in COD Warzone o il bug dell'invisibilità in Call of Duty Warzone.