Call of Duty Warzone: cosa cambia tra le armi di Modern Warfare e quelle di Cold War?

Da diversi mesi ormai il famoso Battle Royale ospita l'arsenale proveniente da Black Ops Cold War insieme a quello classico di Modern Warfare. L'inclusione di un tale numero di nuove armi ha portato con sé, almeno i primi tempi, grandi problemi di bilanciamento, molti dei quali sono stati risolti grazie a varie patch.

Mentre Warzone continua ad arricchirsi di novità, le ultime delle quali recentemente apportate dall'aggiornamento di metà Stagione 3 di COD, è sempre più chiaro che le armi tipiche degli anni '80 offrono un tipo di gioco alquanto differente rispetto a quello a cui si era abituati prima della fusione tra i due Call of Duty. Complice, senza dubbio, il fatto che Warzone sia passato sotto la supervisione del team di sviluppo di Cold War (Raven Software), le bocche da fuoco importate dal più recente Black Ops hanno caratteristiche e modi d'impiego molto diversi e, per certi versi, innovativi: vediamo in che senso.

Se siete dei giocatori di Warzone avrete sicuramente notato, ad esempio, che i fucili di precisione "nuovi" sono molto più rapidi e aggressivi rispetto alle controparti "vecchie". Promuovono uno stile di gioco più improntato alla mobilità, dato che hanno una velocità di mira notevolmente più bassa e sembrano più leggeri, soprattutto dopo l'ultima patch, che ha modificato i laser dei fucili di precisione: adesso garantiscono un effetto simile a quello dei laser tattici di Modern Warfare. D'altro canto, usando uno sniper di Modern Warfare, vi sentirete più a vostro agio prendendo una posizione il più possibile elevata e stando fermi a cercare una preda. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di avere un ottimo ingrandimento senza il riflesso tipico delle ottiche da cecchino: montando un Axial Arms 3x avrete uno zoom simile a quello dei mirini di base dei fucili di Modern Warfare, ma non rivelerete la vostra posizione ai nemici.

Cambiando categoria di armi e parlando dei popolari fucili d'assalto, quelli di Cold War sono anch'essi più mobili e più simili a delle mitragliette che a dei veri fucili d'assalto. La maggior parte dei giocatori li usa come armi secondarie, montando gli accessori che aumentano il più possibile la velocità di movimento in mira e in fase di fuoco; gli scontri a media gittata sono ora molto più frenetici e spesso dominati da chi ha il fucile più mobile. Il QBZ è il fucile d'assalto più adatto a questo tipo d'impiego, ma anche l'XM4 e il FARA restituiscono un ottimo feedback in tal senso. Chi volesse usare un fucile d'assalto come arma primaria farebbe meglio a scartare quelli di Cold War: in questo campo eccellono ancora i più moderni, che offrono una velocità del proiettile e una precisione notevolmente superiori.

Le mitragliette di Cold War sono ancora più rapide, ma sono molto più difficili da usare se volete sparare senza mirare: mentre l'Mp5 o l'Mp7 di Modern Warfare offrono un'area di hip fire (cioè l'area di pixel in cui cadranno i proiettili se sparate senza prendere la mira) veramente ridotta e sono quindi molto precisi, il MAC-10, il Bullfrog o il PPhs hanno una dispersione dei proiettili più ampia e richiedono quindi l'utilizzo in mira per rendere al meglio. Nonostante questo, mantengono sempre un vantaggio in termini di movimento rispetto alle mitragliette più moderne.

Insomma, Warzone non aveva mai visto una così ampia varietà di armi e di approcci al gioco. È sempre più difficile qual è l'arma più forte di Call of Duty Warzone e molto dipende dal vostro stile e da come volete impostare la vostra partita. Magari volete giocare come avete sempre fatto e preferite l'arsenale di Modern Warfare, oppure state ancora scoprendo il potenziale di quello di Cold War. Sperimentate varie combinazioni, approfittando dei Gettoni Doppi XP gratis su PlayStation per aumentare velocemente il livello delle armi, e decidete quella che fa per voi; giocherete con delle armi provenienti dallo scorso secolo e coerenti all'attuale linea temporale o impugnerete i prodotti dell'industria bellica del futuro?