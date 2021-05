Call of Duty Warzone: a che cosa serve il silenziatore?

Il sistema di personalizzazione delle armi di Call of Duty Warzone permette ai giocatori di creare dei set di bocche da fuoco personalizzati, scegliendo nei minimi dettagli quali accessori applicare alle proprie armi a seconda del modo in cui preferiscono agire sul campo di battaglia.

Tra i tanti accessori disponibili per ciascuna arma, suddivisi in otto diverse categorie - volata, canna, mirino, sottocanna, munizioni, laser, calcio, impugnatura - ci concentreremo oggi sui silenziatori, accessori divenuti progressivamente sempre più fondamentali nel corso dell’evoluzione del gioco attraverso le diverse stagioni, tanto da essere stati prima nerfati in maniera più o meno nascosta dal team di sviluppo, salvo poi tornare alle condizioni pre-nerf dopo le lamentele degli utenti riguardo il bilanciamento del gioco.

I silenziatori sono infatti a tutt’oggi considerati uno degli accessori principali da applicare sulla propria arma prima di lanciarsi sui campi di battaglia di Call of Duty Warzone, poiché i loro benefici sono molteplici e decisamente rilevanti - tuttavia forse Rambo potrebbe pensarla in maniera leggermente diversa. In primo luogo, equipaggiare un silenziatore qualsiasi vi permetterà di nascondere a tutti gli altri giocatori la vostra presenza durante tutti quei momenti in cui sarete costretti a sparare, presenza altrimenti resa chiaramente visibile a tutti tramite la comparsa di un pallino rosso sulla mappa di gioco: diventare invisibili a questa meccanica vi permetterà quindi di passare inosservato anche quando vi troverete coinvolti in scontri a fuoco con i vostri avversari, fattore che potrebbe garantirvi un vantaggio non indifferente in termini di effetto sorpresa.

In aggiunta a questo effetto, ciascun silenziatore possiede anche altri punti di forza e debolezza: ogni silenziatore ha infatti alcune statistiche specifiche, come la facoltà di aumentare la gittata della vostra arma o il danno inflitto a discapito del rinculo prodotto, e via dicendo. È quindi una buona idea fermarsi a confrontare le caratteristiche di ciascun silenziatore disponibile prima di equipaggiarne uno, in modo da capire quale di essi si adatta meglio al vostro stile di gioco e all’arma sul quale lo volete applicare.