Call of Duty Warzone: data di uscita Stagione 6 legata al lancio di Black Ops Cold War?

Sono in molti a chiedersi quando arriverà la Stagione 6 di Call of Duy Warzone e Modern Warfare, ora che la Season 5 è entrata in piena fase Reloaded, con nuovi contenuti pubblicati recentemente.

Secondo alcune fonti la data di uscita della Stagione 6 di COD Warzone potrebbe essere legata a doppio filo con il lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, atteso per il 13 novembre. Normalmente le stagioni di COD durano circa due mesi, dunque la Stagione 6 potrebbe partire a inizio ottobre e terminare a inizio dicembre, trovando così "nel mezzo" del lancio del nuovo gioco della serie.

A partire dalla Stagione 7 invece Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War condivideranno i contenuti delle nuove stagioni e dunque non ci saranno problemi di sovrapposizione. Al momento si tratta però solamente di un rumor e niente è stato confermato, ricordiamo che Activision svelerà i dettagli sul multiplayer di COD Black Ops Cold War il 9 settembre, in questa occasione probabilmente ne sapremo di più anche sul futuro del Battle Royale di Call of Duty.

Lo sapevate? Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis un nuovo Combat Pack di Call of Duty Warzone per PS4. Buon download!