Call of Duty Warzone: tutti i dettagli sul Battle Pass del battle royale gratuito

Dopo aver confermato la previsione di un sistema di progressione integrata tra COD Warzone e COD Modern Warfare, Activision offre nuovi dettagli sulle caratteristiche del Battle Pass.

Il nuovo gioco free-to-play condividerà con Call of Duty: Modern Warfare il medesimo negozio di oggetti, oltre che il sistema di funzionamento del Battle Pass. Quest'ultimo include dunque un nuovo operatore, progetti di armi, skin Operatore, armi, gettoni XP e ulteriori contenuti. Tramite il Pass, i giocatori avranno inoltre modo di sbloccare diversi item semplicemente giocando a Call of Duty: Warzone. Tra questi possiamo ad esempio citare due nuove armi funzionali gratuite e fino a 300 punti COD.

È inoltre disponibile per l'acquisto il Battle Pass della seconda stagione, riscattabile con 1.000 punti Call of Duty. Grazie a questo ulteriore contenuto aggiuntivo sarà possibile avere accesso e sbloccare fino a 100 livelli di nuovi contenuti. Il Battle Pass della Stagione 2 consente inoltre uno sblocco istantaneo del tenente Simon "Ghost" Riley, operatore delle forze speciali già noto agli appassionati.



In chiusura, ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile al download su PC, PS4 e Xbox One, in maniera completamente gratuita. Questo contenuto standalone si presenta infatti come un battle royale dalla struttura di gioco di tipo free-to-play.