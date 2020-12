Call of Duty Warzone: grazie agli elicotteri d'assalto torna il bug dell'invisibilità

Secondo varie testimonianze merse su Reddit, la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War avrebbe riportato in vita un vecchio bug di Call of Duty Warzone, ovvero il glitch dell'invisibilità.

A quanto sembra sfruttando un hack con gli elicotteri d'assalto aggiunti con la Season 1 è possibile attivare il glitch e diventare invisibili, ottenendo così un notevole vantaggio dal momento che gli avversari non vedranno il giocatore scorretto. Sembra che il glitch sia legato al nuovo bunker segreto scoperto dai giocatori nelle scorse ore ma non ci sono certezze in merito, sicuramente il glitch è legato agli elicotteri ma il suo funzionamento non è ancora del tutto chiaro.

Molti cheater hanno ripreso ad usare il trucco dell'invisibilità di Call of Duty Warzone mandando su tutte le furie i giocatori onesti, i quali stanno segnalando in massa coloro che sfruttano il bug nel gioco. Activision da parte sua non si è ancora espressa in merito ma come accaduto in passato potrebbe bannare (temporaneamente o in via definitiva) coloro che giocano in maniera scorretta, dunque vi invitiamo a non cedere alla tentazione.

Su Everyeye.it trovate un riassunto di tutte le novità di Call of Duty Cold War e Warzone Stagione 1, con il debutto del nuovo Black Ops il sistema di Season riparte da zero, non perdendo però i progressi ottenuti nei mesi scorsi.