Call of Duty Warzone errore CE-34878-0 su PS4, ecco come risolvere il problema

Il nuovo aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 6 sta causando crash improvvisi in Call of Duty Warzone e Modern Warfare, Activision sta indagando per risolvere le problematiche emerse, intanto c'è chi ha trovato un metodo fai da te per evitare il riapparire dell'errore CE-34878-0 su PS4.

Se vi siete imbattuti nel codice errore CE-34878-0 di Call of Duty Warzone su PlayStation 4 ci sono varie soluzioni per cercare di ovviare al problema. La più banale è quella di aggiornare la console e installare tutti i più recenti update per il gioco, se il problema persiste una soluzione potrebbe essere quella di inizializzare l'hard disk, avendo premura di effettuare il backup dei vostri dati.

A quanto pare l'errore CE-34878 è in larga parte legato proprio all'hard disk, su supporti non ufficiali il problema sembra presentarsi con maggior frequenza, dunque se avete sostituito il supporto di archiviazione con uno di capienza maggiore, vi consigliamo caldamente di ripristinare l'hard disk originale o di procedere con la formattazione.

Ovviamente, quanto riportato potrebbe non funzionare nel vostro caso, vale però la pena fare un tentativo per provare a risolvere il codice errore CE-34878-0, uno dei più frequenti tra i giocatori di Call of Duty Warzone su PlayStation 4.