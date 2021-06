Call of Duty Warzone: esistono giochi simili?

Fin dal giorno del lancio ufficiale Call of Duty Warzone, primo titolo battle-royale free-to-play standalone dell’intera serie di sparatutto di Activision, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico videoludico, arrivando a vantare al giorno d’oggi decine, se non centinaia, di milioni di giocatori unici attivi su tutte le piattaforme.

Esistono tuttavia molti altri prodotti che possono essere definiti come simili a Call of Duty Warzone, che sia per il genere di appartenenza (sparatutto battle royale in prima persona) oppure per il metodo di fruizione del gioco (multigiocatore online su modello free-to-play), e che potrebbero dunque incontrare i gusti di tutti gli appassionati che apprezzano il battle royale di Activision. Vediamo quindi di seguito quali sono i migliori tra questi prodotti.

Fortnite

Apex Legends

PlayerUnknown's Battlegrounds

Destiny 2

Il più famoso di tutti i prodotti appartenenti al genere dei battle royale attualmente in circolazione è senza ombra di dubbio Fortnite : il titolo di Epic Games, grazie ad una sapiente commistione di stile, sistema di combattimento frenetico e semplice da imparare e alla possibilità di costruire e abbattere strutture all’interno della mappa di gioco, creando così una, ulteriormente accentuate anche dalle continue modifiche apportate in ogni nuova stagione alla mappa di gioco da parte degli sviluppatori.Sviluppato e pubblicato da Electronic Arts in forma del tutto gratuita, Apex Legends è un battle royale nato alcuni anni fa per cavalcare l’onda del successo di Fortnite, e proprio da quest’ultimo riprende alcune, come la divisione della progressione del gioco in stagioni e la continua modifica della mappa di gioco, unendole però ad una grande quantità diche contribuiscono a fornire al gioco un’identità ben precisa. In particolare, su Apex Legends troverete la possibilità di selezionare uno dei tanti personaggi disponibili prima di gettarvi in battaglia da soli o con il vostro team: ciascun personaggio possiede aspetto, abilità e caratteristiche differenti che vi permetteranno di interagire con gli elementi della mappa in maniera sempre diversa, in modo da creare tattiche e strategie differenti a seconda della situazione di gioco in cui vi trovate. PlayerUnknown’s Battlegrounds (abbreviato spesso in PUBG) può essere considerato come il primo grande prodotto battle royale di successo, con milioni di giocatori attivi che apprezzano da anni il gioco. Anche in questo caso parliamo di unosu larga scala, ma a differenza di Call of Duty Warzone lo shooting è decisamente più grezzo e meno fluido, mentre le enormi mappe mettono i giocatori in condizione di dover utilizzare i numerosi veicoli a disposizione per spostarsi e cercare di rimanere all’interno della zona che permette di restare in vita per inseguire la vittoria.Lo sparatutto ad ambientazione sci-fi di Bungie, ma possiede comunque molti punti di contatto con Call of Duty Warzone. In primo luogo, anche Destiny 2 può essere attualmente giocato gratuitamente su tutte le piattaforme grazie al suo modello; inoltre, la presenza di modalità multigiocatore più classiche oltre alla campagna principale - la quale può essere giocata anche in cooperativa online - avvicina ulteriormente Destiny 2 a Call of Duty Warzone: in entrambi i prodotti si verificano infatti molte situazioni di combattimento ravvicinato con armi da fuoco, durante i quali l’abilità del singolo giocatore fa la differenza.