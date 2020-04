Call of Duty Warzone festeggia i 50 milioni di giocatori

Call of Duty Warzone ha raggiunto 50 milioni di giocatori attivi e per festeggiare questo traguardo Activision ha pubblicato un nuovo trailer denominato Anthem (Inno) che raccoglie alcune delle più belle imprese della community.

"50 milioni di giocatori sono scesi nel campo di battaglia di #Warzone dando vita a momenti straordinari. Non vediamo l'ora di assistere alle vostre prossime grandi imprese. #FreeCallofDuty". La scalata al successo di Warzone è stata piuttosto rapida, in meno di due settimane il gioco ha conquistato trenta milioni di utenti per arrivare a 50 milioni nel primo mese di presenza sul mercato.

Secondo gli analisti Call of Duty Warzone ha tutte le carte in regola per diventare il Battle Royale numero uno al mondo superando Fortnite e Apex Legends, la competizione è ancora tutta da giocare ma certamente l'inizio è stato particolarmente promettente. Activision e Infinity Ward stanno supportando il gioco con numerosi aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto modalità, armi e tanti altri contenuti capaci di accontentare una community sempre più vasta ed esigente.

Come parte dei festeggiamenti ricordiamo che da oggi e fino al 20 aprile otterrete XP Doppi in COD Modern Warfare e Warzone, una buona occasione per far crescere il proprio personaggio ed aumentare il livello delle armi.