Call of Duty Warzone e FIFA fanno dimagrire: i risultati di uno studio

Stanno facendo discutere i risultati di un recente studio che prova a dimostrare come le sessioni prolungate in videogiochi competitivi quali FIFA 21 e Call of Duty Warzone aiutino a perdere peso.

A condurre lo studio è stata una piattaforma che prende il nome di Stakester, la quale permette agli utenti di guadagnare e vincere dei premi giocando. Stando ai risultati dei test effettuati, i videogiocatori di sesso maschile bruciano 420 calorie (l'equivalente di 1.000 sit-up) con una sessione di gioco della durata di circa due ore. Nello stesso tempo, le videogiocatrici bruciano invece qualche caloria in più, ovvero 472. I test sono stati fatti su 50 volontari che hanno giocato a FIFA e a Call of Duty Warzone e, in sessioni separate, hanno anche fatto sit-up per confrontare la perdita di calorie tra l'attività fisica e quella videoludica.

Ecco le dichiarazioni del CEO e fondatore di Stakester, Tom Fairey, ai microfoni di Men's Health:

"Come sappiamo tutti, la competizione aumenta il battito cardiaco e molti di noi sanno che alcune situazioni come un goal all'ultimo minuti in una partita di FIFA o un momento difficile in COD Warzone facciano sudare. Mi aspettavo ci fosse uno smaltimento di calorie, ma sono rimasto stupito nello scoprire quante ne sono state bruciate."

Non è la prima volta che una ricerca prova a dimostrare i benefici dei videogiochi sulla salute e già nel 2020 la Queensland University of Technology (QUT) in Australia ha provato tramite dei sondaggi che i videogiocatori hanno il 21% di probabilità aggiuntive rispetto al resto della popolazione di essere in peso forma.