Call of Duty Warzone è finito al centro di una battaglia legale a causa del suo nome

Randy Ficker, sviluppatore in proprio, è l'autore di Warzone, un gioco per iOS e Android che ha visto la luce nel 2017 dopo tre anni di duro sviluppo. Le soddisfazioni non sono tardate ad arrivare (il titolo è stato scaricato 750 mila volte), ma potete facilmente immaginare lo stupore dell'autore quando ha scoperto l'esistenza di COD Warzone.

Quando nel 2020 è stato pubblicato il free-to-play di successo Call of Duty: Warzone, Ficker ha deciso di fare causa ad Activision per rivendicare i diritti di utilizzo del marchio Warzone. Prima di allora, lo sviluppatore non era mai stato coinvolto in dispute di questo tipo.

A complicare la battaglia c'è un dettaglio di non poco conto: nonostante abbia creato il dominio Warzone.com nel 2017, Ficker in realtà non ha mai registrato il marchio Warzone per uso commerciale. Tuttavia secondo Kendra Albert, Clinical Instructor presso la Cyberlaw Clinic dell'Harvard Law School, "una volta che cominci ad usare un marchio in commercio, puoi cominciare ad acquisirne i diritti". Secondo lo sviluppatore, quindi, Activision non era nella posizione di poter registrare i marchi "Warzone" e "Call of Duty: Warzone" (registrazione avvenuta il 25 giugno 2020), pertanto attraverso il suo avvocato Derek A. Newman ha inviato una lettera di cease-and-desist ad Activision chiedendo un risarcimento pari allo 0,25% di tutti gli incassi del battle royale free-to-play.

Il publisher americano non ha mai reso pubblici gli incassi di Call of Duty Warzone (tutti derivanti dalla vendita della valuta in-game), e ha offerto Ficker un risarcimento di 10.000 dollari. Un'offerta che lo sviluppatore ha rifiutato reputandola "completamente irragionevole", poiché quei soldi rappresentano "una piccola frazione di ciò che è già stato speso per gli avvocati e per il dominio di warzone.com".

Dopo questa reazione, con una comunicato stampa Activision ha affermato di sentirsi minacciata, di conseguenza l'8 aprile ha deciso di fare causa a Ficker e portare la questione all'attenzione della Corte Distrettuale degli Stati Uniti. Lo sviluppatore, che afferma di aver già speso 60 mila dollari in spese legali e per il dominio, dovrà quindi vedersela con un vero e proprio gigante dell'intrattenimento, e adesso sta chiedendo l'aiuto dei fan con un raccolta fondi su gofundme, grazie alla quale sono stati già racimolati quasi 23 mila dollari.