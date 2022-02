Call of Duty Warzone: niente FOV slider su PlayStation e Xbox, ecco perché

Nel messaggio di Activision che conferma lo sviluppo di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2, i rappresentanti del colosso videoludico statunitense intervengono per motivare l'assenza del FOV slider nelle versioni console di Call of Duty Warzone fruite dall'utenza PlayStation e Xbox.

Gli sviluppatori di Activision riferiscono di aver ascoltato con attenzione le richieste della community e di aver apportato delle migliorie alle prestazioni offerte da COD Warzone su tutte le piattaforme. Nel citare la mancanza dell'opzione per modificare il campo visivo su console, il team di sviluppo di COD Warzone specifica che "l'aggiunta del FOV slider nelle versioni console di Warzone ha un notevole impatto sulle prestazioni per i giocatori che accedono al titolo da console di vecchia generazione".

I responsabili del supporto live service di Warzone proseguono ricordando come "il nostro obiettivo, con COD Warzone, è sempre stato quello di offrire un'esperienza di gioco performante su tutte le piattaforme, quindi al momento non prevediamo di implementare un FOV slider su console". Dietro alla mancata aggiunta del parametro per modificare il campo visivo su console, quindi, ci sarebbe la necessità di garantire un'esperienza di gioco paritaria tra gli utenti che fruiscono il titolo su PlayStation 5 o Xbox Series X/S e chi, invece, accede ai server dello sparatutto free-to-play di Activision su PS4, PS4 PRO, Xbox One o Xbox One X.

L'ipotetico lancio del FOV slider in esclusiva nextgen, d'altronde, penalizzerebbe ingiustamente l'utenza delle console PlayStation e Xbox della passata generazione, impossibilitati ad accedere a questa importante funzione. A tal proposito, qui trovate un nostro approfondimento su COD Vanguard e le migliori impostazioni per il FOV, tanto su PC quanto su console.