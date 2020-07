Call of Duty Warzone: giocatore cerca di sfuggire a un missile con l'elicottero

Uno dei video più visti su Reddit nel weekend (con oltre 4.000 voti positivi) riguarda Call of Duty Warzone e nello specifico una scena difficile da raccontare... ma tutta da gustare.

Un giocatore ha provato a seminare un missile a ricerca volando con il suo elicottero cercando di fuggire a più non posso, ma in realtà l'impresa è stata vana, come sanno i giocatori più esperti contro i missili a ricerca di Call of Duty Warzone c'è ben poco da fare. Call of Duty Warzone è uno dei videogiochi più giocati degli ultimi mesi, la Season 4 ha introdotto tanti nuovi contenuti ma Infinity Ward ha già iniziato a pensare alla Stagione 5 di COD Warzone e secondo alcuni rumor nella prossima stagione vedremo addirittura... un treno in corsa, protagonista presumibilmente di una o più mappe.

Durante la Season 5 dovrebbe anche aprire lo stadio di COD Warzone, l'edificio è attualmente chiuso ma tramite un glitch è possibile entrare nella struttura, la quale risulta in ogni caso assolutamente vuota, segno evidente di come l'area non sia mai stata pensata come accessibile. Lo sapevate? In questo momento ci sono problemi con i bonus Doppi XP Weekend di Warzone e Modern Warfare, i quali non sono stati elargiti correttamente nel fine settimana del 4 luglio.