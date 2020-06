Call of Duty Warzone: i giocatori chiedono il salvataggio dei compagni come in Fortnite

L'opzione per rianimare i propri compagni in Call of Duty Warzone ovviamente esiste ma allo stato attuale risulta molto difficile riuscire a salvare un compagno atterrato, per questo la community chiede importanti migliorie agli sviluppatori.

A differenza di quanto accade in altri giochi del genere, per salvare un compagni quest'ultimo deve muoversi furtivamente in una zona sicura, operazione non semplicissima quando si è atterra, in particolar modo nelle aree scoperte, situazione che porta molto spesso alla morta, in quanto essere colpiti dai nemici in queste circostanze è incredibilmente semplice.

Con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone in arrivo, i giocatori chiedono agli sviluppatori di migliorare questo aspetto, permettendo ad esempio di caricarsi i feriti in spalla per portarli in salvo, esattamente come avviene in Fortnite. Al momento il team non ha commentato questa proposta ma sappiamo che ogni feedback viene valutato attentamente e dunque chissà che in futuro l'opzione desiderata non possa effettivamente fare il suo debutto in COD Warzone.

Al momento non sappiamo quando le nuove stagioni di Warzone, Modern Warfare e COD Mobile vedranno la luce, Activision ha infatti rinviato il lancio delle nuove season aderendo alla campagna Black Lives Matter a supporto della popolazione di colore che ancora oggi trova enormi difficoltà di integrazione negli Stati Uniti, e non solo.