Call of Duty Warzone: giocatori incastrati in un camion, il nuovo bug

La community di Call of Duty Warzone ha scoperto un nuovo bug legato ad un camion, glitch che di fatto "ingabbia" i giocatori all'interno del veicolo senza alcuna possibilità di uscirne vivi.

Il camion in questione compare nella mappa Verdansk vicino ad una casa, è possibile entrare nel mezzo solamente tramite una finestra e non in maniera "lecita", tuttavia una volta all'interno del camion il codice del gioco non reagisce come dovrebbe e risulta impossibile uscirne, restando di fatto bloccati per tutta la partita. Come spesso accade c'è chi ha deciso di sfruttare questo bug del gioco per vincere facilmente, "fregando" gli avversari e usando il camion della morte come una vera e propria trappola.

Activision e Infinity Ward non si sono pronunciate a riguardo ma è probabile che presto il bug verrà corretto con una patch, considerando anche la popolarità che il glitch sta assumendo tra i giocatori. Recentemente è stato scoperto anche un trucco per vincere facilmente in COD Warzone sfruttando anche in questo caso un bug legato al sistema di aggancio dei nemici.

Non è la prima volta che i giocatori decidono di sfruttare problemi tecnici a loro vantaggio, Activision però ha deciso di usare il pugno di ferro contro gli utenti scorretti, punendoli con il ban.