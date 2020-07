Call of Duty Warzone: un glitch permette di entrare nello stadio

Come ben saprete se siete assidui giocatori di Call of Duty Warzone, lo stadio della mappa Verdansk non è normalmente accessibile in quanto chiuso, eppure alcuni giocatori hanno scoperto un glitch che permette di entrare all'interno della struttura.

Come? Semplicemente sfruttando un glitch legato ai pannelli di vetro di alcuni veicoli, creando una rampa con questo ultimi e usandola per entrare dentro la struttura. All'interno dello stadio non si trova di fatto nulla di troppo utile in quanto l'area risulta di fatto totalmente vuota, essendo inaccessibile gli sviluppatori non hanno programmato nulla in questa zona.

Tuttavia, i giocatori sono riusciti comunque a sfruttare questa situazione a proprio vantaggio semplicemente nascondendosi dentro lo stadio scoperto e sparando verso l'esterno, uccidendo quindi gli avversari ma senza essere danneggiati, restando di fatto invisibili agli occhi dei rivali.

Al momento non sappiamo se Infinity Ward e Activision correggeranno questo glitch, sicuramente lo stadio resterà ufficialmente chiuso almeno per l'intera Season 4, in quanto mai si è parlato di piani per aprirlo al pubblico di Call of Duty Warzone.