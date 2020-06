Call of Duty Warzone: un glitch trasforma i giocatori in supereroi volanti!

Lo youtuber Bubs ha confezionato un video di Call of Duty Warzone che testimonia la scoperta di un bizzarro glitch in grado di stravolgere l'esperienza di gioco del battle royale gratuito di Activision e Infinity Ward.

L'exploit scovato dal creatore di contenuti permette di raggiungere velocità estremamente elevate dopo essersi paracadutati su Verdansk, compiendo delle planate infinite per coprire l'intera superficie della mappa dell'FPS free-to-play.

In base a quanto descritto da Bubs nel video che vi lasciamo in calce alla notizia, per poter sfruttare questo glitch bisogna rimanere sulla piattaforma in metallo dell'elicottero come passeggero e, dopo aver preso quota con l'aiuto di un compagno di squadra, aprire immediatamente il paracadute non appena si inizia la caduta per guadagnare una "super-velocità". Per tutta la durata della caduta libera, il glitch in questione rende i giocatori praticamente invulnerabili per via dell'imprevedibilità delle mosse da poter compiere in volo e delle grandi distanze che si possono coprire.

Nella speranza che questa falla di gameplay venga chiusa al più presto da Infinity Ward, vi ricordiamo che gli sviluppatori di COD Modern Warfare e Warzone stanno lavorando a una patch per il bilanciamento delle armi nel corso della Stagione 4.