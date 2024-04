Call of Duty Warzone e Godzilla x Kong: è polemica per un'arma che costa più di COD MW3

Come ormai ben saprete, Call of Duty Warzone e Modern Warfare 3 hanno di recente accolto un evento a tempo limitato dedicato a Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, la nuova pellicola con protagonisti i celebri mostri. Ad affiancare l'evento c'è anche una nuova arma corpo a corpo, il cui prezzo non è proprio andato giù agli appassionati.

Come spesso accade nei bundle a pagamento nel negozio, anche in questo caso è possibile mettere le mani su un'esclusiva arma corpo a corpo che, di fatto, non è che una skin con animazioni diverse rispetto a katane, coltelli e altri strumenti di morte da usare a breve distanza dal nemico.

In questo caso, però, ai giocatori non viene chiesto il semplice acquisto di un pacchetto, ma di un'intera collezione. Per poter aggiungere alla collezione la skin esclusiva 'Guanto B.E.A.S.T.' per l'arma da mischia Gladiatore, infatti, i giocatori devono procedere con l'acquisto di tutti e quattro i bundle a tema Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero.

Ecco di seguito l'elenco completo dei pacchetti che i giocatori devono acquistare se vogliono ottenere l'esclusiva arma:

Pacchetto tracciatore: Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero - Kong

Pacchetto tracciatore: Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero - Godzilla

Pacchetto tracciatore: Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero - Skar King

Pacchetto tracciatore: Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero - Shimo

Al momento è disponibile nel negozio solo il primo della lista ed il suo prezzo è di ben 2.400 Punti COD, ossia l'equivalente di 20 euro in microtransazioni. Facendo due conti, quindi, per poter sbloccare il Guanto B.E.A.S.T. bisognerà spendere circa 80 euro, un prezzo che supera persino quello di Call of Duty Modern Warfare 3, l'ultimo capitolo della serie (basti pensare che l'edizione Cassaforte, la più costosa, è ora in offerta a 76 euro).

Come potete facilmente immaginare, tale operazione non è piaciuta ai fan dello sparatutto, che sui social stanno pubblicando numerosi messaggi per esprimere il loro dissenso. Molti si stanno lamentando non solo per il costo dei quattro bundle, ma anche per la qualità della ricompensa finale, che secondo tanti non giustifica la spesa.

In attesa di una risposta ufficiale da parte di Activision, che potrebbe decidere di modificare i requisiti per sbloccare l'arma, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Call of Duty Warzone Mobile, dove il guanto è perfettamente utilizzabile grazie al cross-progression.

