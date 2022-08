Call of Duty Warzone ha un grosso problema: il Sole di Rebirth Island

La Stagione 5 Sopravvivenza di COD Warzone e Vanguard non è partita nel migliore dei modi, a giudicare dalle crescenti lamentele dei giocatori per un aspetto quasi secondario dell'esperienza offerta agli esploratori di Rebirth Island: il nuovo meteo con l'accecante Sole al tramonto!

L'aggiornamento che ha dato ufficialmente inizio alla nuova Stagione dei kolossal sparatutto di Activision sta infatti facendo discutere la community per la scelta, appunto, di modificare il meteo e obbligare i giocatori a fronteggiarsi al tramonto in un contesto ludico che prevede un'illuminazione che, secondo alcuni, non è adatta a un contesto competitivo come quello di COD Warzone.

La causa principale delle preoccupazioni sollevate dagli appassionati è ovviamente dovuta alla scarsa visibilità determinata dal Sole accecante che rende estremamente difficoltoso individuare i nemici. Nell'accesa discussione intavolata sui social dai giocatori, una parte della community chiede con forza delle modifiche alla luminosità e all'effetto di bloom provocato dalla vista diretta del Sole, mentre altri preferiscono "fare di necessità virtù" e consigliare ai giocatori di servirsi del nuovo meteo per mascherare la propria posizione scegliendo con cura le aree di Rebirth Island da esplorare.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la Roadmap della Stagione 5 di COD Warzone e Vanguard, con tutte le indicazioni su armi, equipaggiamenti, modalità e contenuti inediti previsti nella fase ingame Sopravvivenza.