Call of Duty Warzone: la guida aggiornata ai fucili di precisione

In questa breve guida analizziamo per voi le caratteristiche delle armi più usate in Call of Duty Warzone, i fucili di precisione. Come capire quale dei 4 fucili attualmente disponibili fa per voi, e in quali situazioni? Scopriamolo insieme.

Dal momento che la mappa di gioco presenta molte zone aperte e anche molte superfici elevate da sfruttare, i cecchini dominano spesso e volentieri le partite, consapevoli del fatto che un headshot della loro arma equivale a un'uccisione sicura. Ma quali sono le caratteristiche di queste armi letali?

Il re dei cecchini - L'HDR

Non c'è dubbio ormai su chi sia il migliore dei contendenti: l'HDR è il fucile di precisione migliore in Warzone. La sua pesantezza nell'utilizzo è ampiamente compensata dalla capacità di eliminare a colpo sicuro il bersaglio, anche grazie agli accessori di cui dispone, che permettono di annullare quasi del tutto la caduta dei proiettili sulle distanze maggiori.

Qualcuno potrebbe obiettare che questo fucile condivide lo stesso profilo, in termini di danni, dell'AX-50, ma quest'ultimo è più leggero, più veloce a ricaricare e a mirare. Quindi perché preferire l'HDR? La risposta è semplice: 26.9" HDR Pro, l'upgrade alla canna che gli garantisce un incremento decisivo in termini di gittata e stabilità. Con questo accessorio sarete sicuri che i proiettili colpiranno esattamente il punto in cui state mirando (la testa di qualcuno, auspicabilmente!). E questo è proprio quello che ci si aspetta da un fucile di precisione.

AX-50

Si tratta se vogliamo del fratello minore dell'HDR, leggermente più manovrabile e con un rateo di fuoco maggiore che permette di aggiustare il tiro del secondo colpo, nel caso il primo abbia mancato il bersaglio. Non può competere con l'HDR in termini di gittata, non disponendo di una canna altrettanto valida, ma offre un altro tipo di vantaggio: il rinculo più basso. Questo vi permette di non perdere di vista il bersaglio mentre state cercando di abbatterlo, cosa che invece tende a succedere spesso con il potente HDR. Potremmo dire che l'AX è un fucile più "permissivo", adatto a chi non è ancora sicuro della propria mira e quindi tende a mancare il colpo.

Rytec AMR

Il nuovo fucile di precisione portato dalla Stagione 4, non facile da sbloccare e molto peculiare grazie al tipo di munizioni che monta. Potete infatti equipaggiarlo con i famigerati proiettili esplosivi e alla termite, in grado di annichilire qualsiasi veicolo in poco tempo. Settato in questo modo, però, vi ritroverete con una velocità dei proiettili ridotta (le munizioni speciali sono più grosse e pesanti) e quindi una gittata minore. Non sarete in grado di contrastare il fuoco di un altro cecchino a distanze elevate. Scartando le munizioni esplosive disporrete di un fucile che fa il suo lavoro a media distanza e senza dover ricaricare il colpo in canna dopo aver fatto fuoco; unico problema rimane il rinculo non trascurabile, che potete ridurre con vari accessori. Tali accessori ridurranno inevitabilmente la velocità di mira e la manovrabilità, portandole a livelli simili a quelle dell'HDR. A questo punto, quindi, perché non usare direttamente quello?

Dragunov

Il famigerato fucile di origine sovietica presenta, rispetto ai suoi colleghi, un rateo di fuoco sensazionale, al prezzo però di un danno decisamente ridotto. Non sarà un grosso problema nelle modalità di gioco classiche di Call of Duty, dove infatti quest'arma spopola, ma dovendo giocare su Warzone e avendo a che fare con nemici spesso e volentieri dotati di corazza, il danno non incisivo del Dragunov comincia a farsi sentire e a risultare scomodo. Nella pratica quindi ci troviamo di fronte un fucile che potrebbe compromettere la squadra intera, se arrivasse il momento del confronto con un'altra squadra dotata di un cecchino: l'utilizzatore del Dragunov dovrebbe rimanere esposto per troppo tempo al fine di mettere a segno i 3-4 colpi necessari per atterrare il bersaglio, mentre l'avversario (presumibilmente armato di HDR) non deve fare altro che mirare alla testa.

Adesso dovreste avere le idee più chiare sul fucile da portare con voi durante una partita su Warzone, ma se volete approfondire tutto l'arsenale a vostra disposizione durante la Stagione 5, ecco un'altra guida da non perdere: Le migliori armi dopo l'aggiornamento di agosto.