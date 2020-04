Call of Duty Warzone, guida: come attivare l'UAV avanzato

Come ormai ben saprete, in Call of Duty: Warzone è possibile acquistare o trovare all'interno di un forziere alcune delle serie d'uccisioni presenti anche nel multiplayer classico di Modern Warfare e tra queste c'è anche l'utilissimo UAV.

Ciò che molti non sanno è che esiste nella battle royale anche la possibilità di attivare la versione avanzata dell'UAV, che alcuni di voi conosceranno con il nome di Blackbird o V-Sat in base alla serie di riferimento. Quando attivato, l'UAV Avanzato permette di vedere i nemici sulla mini-mappa non più come dei puntini ma come delle frecce, svelandone quindi anche l'orientamento. A rendere ancor più utile questo strumento è la sua capacità di mostrare sulla mappa anche gli avversari che stanno utilizzando specialità come Fantasma, perk che rende invisibili al normale radar. Tutto ciò che bisogna fare per attivare il Blackbird è attivare contemporaneamente tre normali UAV, il cui costo presso le Stazioni d'Acquisto è di 4.000 dollari. Fate quindi in modo che sia voi sia altri due elementi del team acquistino ed utilizzino questa killstreak nel giro di pochi secondi e avrete il controllo della partita.

