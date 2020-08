Call of Duty Warzone, la guida ai contratti contrabbando

In guida vi spieghiamo come trovare e svolgere questo nuovo tipo di contratto di Call of Duty Warzone, un contratto che ha la particolarità di ricompensarvi con un progetto arma unico.

Il concetto è semplice: prendere l'oggetto da contrabbandare, recarsi al punto di estrazione e caricarlo sull'elicottero. Il problema però sta nel fatto che questo tipo di contratto, molto interessante soprattutto per espandere la vostra armeria con nuovi progetti, non è affatto facile da trovare in quanto non vi basterà esplorare un pò la mappa.

Come trovarlo

Se aprite la vostra mappa di gioco a inizio partite, potete notare (anzi, l'avrete sicuramente già fatto) che non si vedono da nessuna parte contratti di contrabbando. Questo perché sono progettati per comparire, con una percentuale casuale, soltanto dopo che voi e la vostra squadra avrete completato altri contratti. Dunque il modo migliore per farli saltare fuori è accettare e svolgere più contratti "normali" possibile. Essi sono di 3 tipi - Ricognizione, Taglia e Sciacallo. Dovreste concentrarvi nell'eseguire soprattutto Ricognizioni e Sciacalli, in modo tale da restare più lontani possibile dagli altri giocatori, sopravvivendo più a lungo e aumentando le possibilità di trovare un contratto di contrabbando. Ricordate che potete accettare e svolgere soltanto un contratto per volta. Continuate a completare gli incarichi e prima o poi vedrete comparire, tra le altre ricompense, una scatola blu. Quello è il vostro contrabbando.

Un altro modo per trovare il contratto Contrabbando consiste nell'eliminare un giocatore che ne sta attualmente svolgendo uno. Infatti si tratta di veri e propri oggetti, un pò come le chiavi rosse per accedere ai bunker, che verranno droppati al momento della morte dell'avversario. Senza dubbio è un modo più rischioso di ottenerlo, ma se vi dovesse riuscire avrete la possibilità di completarlo al posto del malcapitato. Per scovare una squadra avversaria che sta svolgendo un Contrabbando dovrete tenere d'occhio i dintorni e individuare il fumogeno rosso che segnala l'arrivo dell'elicottero necessario per ultimare l'incarico. In questo modo, essendo vicini al punto di arrivo, avrete la possibilità di completare il contratto in poco tempo. Sempre che l'imboscata riesca!

Va da sè che, per lo stesso motivo, quando state correndo perché siete voi ad avere il contratto dovrete stare attenti: potrebbe esserci qualcuno nelle vicinanze pronto a rubarvi la preziosa scatola blu.

Come completarlo

Per evitare che qualche giocatore fortunato possa rubarvi la ricompensa (che consiste, lo ricordiamo, anche in un progetto arma unico) eliminando la vostra squadra, dovrete cercare di raggiungere il punto di recupero nel minor tempo possibile. Individuate sulla mappa il suddetto punto e studiate il modo migliore per arrivarci, considerando anche l'idea di usare un mezzo su ruote per ridurre il tempo. Attenzione però, usare un veicolo vi renderà più individuabili. Dovrete valutare se il gioco vale la candela.

Una volta raggiunta la destinazione usate il tasto azione per lanciare il fumogeno rosso sulla piattaforma, esattamente come quando dovete chiamare il deposito in Malloppo. Cercate subito un riparo perché il fumogeno attirerà senza dubbio sguardi indiscreti. Una volta giunto l'elicottero vi basterà portarvi sotto di esso e consegnare il pacco, interagendo con la borsa sospesa a mezz'aria di fronte a voi. Se tutto va bene avrete completato l'incarico e verrete ricompensati con un nuovo progetto per la vostra armeria!

