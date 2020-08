Call of Duty Warzone: guida al FiNN, la nuova mitragliatrice leggera

Scopriamo insieme come ottenere il massimo dalla nuova arrivata tra le LMG di Call of Duty Warzone, il FiNN, attualmente la più personalizzabile e probabilmente la più letale!

La miglior configurazione

Cominciamo subito parlando di quella che probabilmente rappresenta la migliore build per il FiNN in Warzone:

Volata: Silenziatore Monoblocco

Silenziatore Monoblocco Canna: XRK LongShot Adverse

XRK LongShot Adverse Laser: Laser tattico

Laser tattico Sottocanna: Impugnatura commando

Impugnatura commando Perk: Gioco di prestigio

La canna speciale Adverse aumenta di gran lunga il rateo di fuoco, portando il rapporto tra danno e tempo di fuoco a un livello ineguagliato da qualsiasi altra arma. La rapidità dei colpi ne compensa ampiamente la riduzione del danno sulla distanza, che in ogni caso viene recuperata grazie all'indispensabile Silenziatore Monoblocco. Per raffiche ancora più precise entra in gioco l'impugnatura da commando, che vi consente di prendere di mira efficacemente anche bersagli più lontani, sommergendoli di proiettili che avranno una dispersione davvero ridotta grazie al controllo del rinculo.

Montando questi tre accessori noterete però uno scomodo rallentamento per entrare in modalità mira; ecco dunque dove il Laser Tattico risulta necessario. Grazie a esso la mobilità dell'arma sarà più che tollerabile, risultando comoda e precisa quanto un fucile d'assalto in modalità ottica. Non rimane che scegliere se aumentare la capienza del caricatore (il FiNN dispone di "soli" 75 colpi) a discapito della mobilità, ma così facendo annulleremmo i vantaggi ottenuti con il laser. Abbiamo pensato quindi di optare per l'agilità e ridurre la velocità di ricarica grazie a Gioco di Prestigio.

Non preoccupatevi per l'assenza di mirino, quello base è più che sufficiente per inchiodare i nemici anche lontani. Provate questa combinazioni di accessori e scoprirete nel FiNN un vero laser anti-fanteria!

XRK ChainSAW

Le sorprese di questa nuova LMG non finiscono in fretta, e non potevamo tralasciarne una in particolare: il calcio XRK ChainSAW. Si tratta di un Calcio che nega la possibilità di mirare in ADS ma incrementa drasticamente la precisione in hip fire e la velocità di movimento. Inoltre riduce di parecchio i millisecondi necessari per passare dall'animazione di corsa alla posizione di fuoco. Insomma, una configurazione improntata tutta alla velocità e alla mobilità, (cosa da non sottovalutare se si sta impugnando una LMG con 75 colpi in canna) utilissima negli scontri a fuoco dentro edifici o sulle brevi distanze. Non dimenticate che, anche se non potete mirare, potete comunque aumentare la precisione di fuoco tenendo premuto il tasto destro del mouse.

Se non avete ancora sbloccato questa micidiale arma, date un'occhiata guida per sbloccare il FiNN.