Call of Duty Warzone: guida ai fucili a pompa, dal migliore al peggiore

Sempre più giocatori equipaggiano un fucile a pompa come arma secondaria per affrontare i combattimenti ravvicinati e ripulire dagli ostili i numerosi edifici presenti nella mappa di Verdansk di Call of Duty Warzone. Scopriamo insieme le caratteristiche di queste armi letali a corta gittata.

Non tutti gli shotgun sono da considerare validi in COD Warzone, poiché spesso i nemici indossano corazze che necessitano ben più di un colpo ben piazzato per essere tolte di mezzo. Questo porta molti giocatori a preferire un'affidabile mitraglietta leggera quando si tratta di entrare in un edificio con degli ostili asserragliati all'interno, contando su una precisione e un caricatore senza dubbio maggiori. Ci sono alcuni fucili a pompa, tuttavia, che potrebbero risultare ancora più letali e sorprendenti di un MP7 ben accessoriato.

Origin

Con tutta probabilità lo shotgun più letale è l'Origin 12, una bestia dal rateo di fuoco costante e capace di spazzare via un intero team che si dovesse ritrovare tra la sua bocca e un muro senza vie d'uscita. La cosa che fa davvero paura di questo fucile è la possibilità di equipaggiarlo con un caricatore a tamburo da 25 colpi. Provatelo: la sensazione di rovesciare una pioggia di piombo letale a corto raggio e praticamente infinita è a dir poco inebriante, i nemici non avranno idea di come affrontare questa minaccia perché non ci saranno pause per ricaricare l'arma di cui approfittare. Potranno soltanto fuggire e sperare di non essere colpiti alle spalle dal ritmico martellare dei colpi. Settate l'Origin tutto sulla distanza, togliete il calcio e usate il perk Frantumante - Disabilitante per rallentare i bersagli in fuga. Poi scegliete Downtown come terreno di prova per la vostra arma e divertitevi a entrare con nonchalance in tutti gli edifici che vedete e ripulirli da ogni minaccia.

Model 680

Sufficientemente potente anche senza accessori e con un caricatore abbastanza comodo per affrontare un team intero, il 680 può essere modificato adeguatamente per i combattimenti sulla lunga distanza. Ha il profilo di danni più elevato di tutta la categoria, insieme al VLK Rogue. Attenzione però ai tempi di ricarica, sono decisamente lunghi e consigliamo infatti di usare Gioco di Prestigio per ridurli. Vale la pena sacrificare uno slot accessorio per questo: quando si tratta di scontri negli interni, i tempi morti dovuti alla ricarica potrebbero risultare letali.

R9-0

Insieme ai due precedenti, l'R9 è una scelta più che valida in Warzone grazie al suo elevato rateo di fuoco: può sparare in rapida successione due colpi prima di azionare il sistema a pompa e il caricatore di base dispone di ben 14 proiettili. Questo vi permette di poter gestire la maggiorparte delle situazioni con una certa sicurezza. Da provare il caricatore sperimentale che trasforma la pioggia di piombo del fucile in una pioggia di fuoco, grazie ai proiettili incendiari che contribuiscono notevolmente a disorientare il nemico e danneggiarlo nel tempo. Provate anche questo con i proiettili Disabilitanti, i vostri nemici vedranno la propria salute calare e si chiederanno perché improvvisamente non possono correre più veloci (o probabilmente moriranno e basta).

VLK Rogue

Questo shotgun, nonostante sia da sbloccare tramite sfida, non riesce a competere con i precedenti. Manca infatti del rateo di fuoco dell'Origin, nonché della sua capienza, o del raggio del 680. Anche il VLK è in grado si sparare munizioni incendiarie, un'opzione senza dubbio divertente anche se insufficiente a renderla un'arma competitiva. In parole povere, l'avversario avrà troppo tempo a disposizione per tirare fuori la propria mitraglietta e crivellarvi di colpi.

725

Questo fucile era un tempo l'arma più forte di Modern Warfare, quando la salute degli avversari non poteva essere raddoppiata grazie alle corazze. Ora come ora, incontrare un nemico dotato di armature quando si impugna il 725 equivale a morte certa: i due colpi in canna semplicemente non bastano per eliminarlo, e vi lasciano alla sua mercé durante la lenta ricarica.