Call of Duty Warzone: la guida ai fucili tattici della Stagione 5

In questa guida di Call of Duty Warzone ci occupiamo della controparte leggera e versatile dei fucili di precisione, ovvero i fucili tattici (anche conosciuti come Dedicated Marksman Rifles, o DMR). Qual'è il migliore e quando preferirli ai loro fratelli maggiori?

La scelta del fucile tattico da usare in Warzone non è semplice, dal momento che ne esistono 5 e alcuni di esse hanno caratteristiche alquanto simili. Nonostante siano meno in voga dei fucili di precisione, rappresentano comunque una buona alternativa soprattutto in determinate situazioni grazie alla loro estrema versatilità e all'ampia gamma di accessori da equipaggiare. Cominciamo col parlare dell'attuale meta, ovvero il Kar98k...

Kar98k

In grado di competere con i fucili di precisione migliori, come l'HDR e l'AX-50, grazie al suo headshot potenzialmente letale, questo fucile risalente alle Guerre Mondiali è attualmente il fucile tattico più usato in Warzone. Oltre all'incredibile danno alla testa da qualsiasi gittata, vanta anche il danno al corpo più elevato tra tutti i DMR. L'unico problema potrebbe essere la perdita di velocità del proiettile sulle distanze più lunghe, ma è sufficiente equipaggiare un Silenziatore Monoblocco e la canna più larga disponibile per ovviare a tale inconveniente, aumentando drasticamente la gittata. In questo modo disporrete di un fucile letale a lunga gittata e silenziato, un'arma così affidabile da collocarsi perfettamente a metà strada tra fucili di precisione e tattici.

Balestra

Un'arma davvero sui generis, presenta diverse problematiche rispetto alle altre presenti nel gioco poiché ha il rateo di fuoco più basso di tutto il gioco, velocità dei proiettili bassa (non si tratta di proiettili infatti, ma di frecce) e anche precisione relativa a causa dell'attrito che hanno le frecce con l'aria, che può causare degli spostamenti randomici del dardo in volo. Nonostante questo, la Balestra vanta qualcosa di unico, che nessun'altra arma di Warzone possiede: la capacità di eliminare con un colpo singolo il bersaglio. Ciò è possibile equipaggiando le frecce con punte esplosive, che hanno il potenziale di eliminare, grazie alla conflagrazione prodotta, anche il compagno del malcapitato preso di mira (nel caso in cui si trovi abbastanza vicino). E' senza dubbio un'arma per mani esperte: sbagliare il colpo significa rimanere esposti per i 3 lunghi secondi necessari a ricaricare, ma la sensazione che restituisce a chi la impugna e la sua letalità indiscutibile ne fanno un'arma da non sottovalutare.

SKS

Veloce e affidabile, questo fucile tattico risulta letale soprattutto sulle medie distanze. Il suo profilo di danni mostra una chiara superiorità rispetto agli altri fucili per quanto riguarda i colpi alla testa, inoltre il basso rinculo combinato con l'elevato rateo di fuoco (il più alto tra i DMR) permette di tallonare facilmente un bersaglio in movimento, a patto che non sia troppo lontano, costringendolo a cercare subito riparo dalla pioggia di colpi o soccombere. Attenzione a ingaggiare uno scontro a fuoco contro un cecchino esperto dotato di un fucile di precisione: in termini di danno e gittata verrete surclassati senza pietà.

EBR-14

L'EBR è affidabile e simile all'SKS, se non fosse che non vanta lo stesso danno per i colpi alla testa e che dispone di un caricatore di soli 10 colpi, decisamente insufficienti in Warzone. Il danno dei colpi al corpo è maggiore, ma è ovvio che con un fucile tattico in mano non si può perder tempo a sparare al corpo del bersaglio e si dovrebbe mirare alla testa per massimizzare i danni. In sostanza, si tratta di un buon fucile che viene però battuto quasi in tutto dal precedente.

Carabina MK2

Ultimo della lista, la carabina semplicemente non riesce a tenere il passo con gli altri fucili tattici e sta pian piano scomparendo da Warzone, nonostante il recente (e minimo) buff alle statistiche. Fa il suo dovere nel multiplayer classico, senza dubbio, ma non risulta competitivo nel Battle Royale poiché causa meno danni del Kar o della Balestra, ed è più lento dell'SKS o dell'EBR.

Con questo concludiamo la nostra guida sui fucili tattici in Call of Duty Warzone, sperando che adesso saprete orientarvi meglio nella scelta di queste interessanti armi. Nel caso in cui volesse optare per qualcosa di meno maneggevole ma decisamente più letale, su Everyeye.it troverete una guida aggiornata ai fucili di precisione di COD Warzone.