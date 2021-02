Call of Duty Warzone: guida alla miglior build per il FARA 83

L’arrivo della Stagione 2 di COD Warzone e Black Ops Cold War ha portato con sé l’introduzione, fin dal primo giorno, di alcune nuove armi sbloccabili gratuitamente, tra le quali figura anche il FARA 83.

Stiamo parlando di un fucile d’assalto automatico come il FARA 83 che può essere sbloccato gratis semplicemente raggiungendo il livello 15 all’interno del Pass Battaglia (per aumentare di livello nel Pass vi basterà giocare a una qualsiasi modalità di gioco). A differenza della maggior parte degli altri fucili automatici presenti in CoD Warzone, il FARA 83 è in grado di scatenare una tempesta di fuoco molto intensa e pericolosa anche a distanze solitamente considerate proibitive per le altre bocche da fuoco della stessa categoria, al prezzo di un maggiore rinculo e una precisione ridotta nel tiro a raffica dalla lunghissima distanza. Vediamo quindi come riuscire a sfruttare al meglio le caratteristiche di questa nuova arma attraverso gli accessori, gli equipaggiamenti e le specialità del nostro setup.

Miglior setup FARA 83

Volata: Silenziatore Agency

Canna: 15,5” Contour

Mirino: Axial Arms 3x / Visiontech 2x

Sottocanna: Impugnatura Field Agent

Munizioni: Caricatore Rapido da 60 colpi

Laser: Nessuno

Calcio: Nessuno

Impugnatura: Nessuno

Andiamo ora nel dettaglio delle nostre scelte, partendo dalla volata: il silenziatore potrebbe sembrare a molti un accessorio poco utile in un titolo come Warzone, che basa gran parte del suo gameplay su scontri frenetici. Tuttavia, la caratteristica che ci interessa del Silenziatore Agency è la sua capacità di ridurre significativamente il rinculo verticale dell’arma: in questo modo riuscirete a scaricare enormi quantità di proiettili senza dovervi preoccupare troppo di bilanciare il movimento del vostro FARA 83.

La canna da 15,5” è utilissima per aumentare ulteriormente la velocità dei proiettili senza sacrificare il danno inflitto da ciascuno di essi. Grazie a questo accessorio sarete quindi in grado di eliminare i vostri nemici quasi istantaneamente anche dalla lunghissima distanza, senza nemmeno bisogno di dover predire la posizione di un bersaglio in corsa.

Per bilanciare l’altissimo rateo di fuoco del FARA 83 ed evitare di restare a secco nel bel mezzo di uno scontro è fondamentale essere sempre ben riforniti di munizioni: da qui la scelta di inserire un caricatore aumentato da ben 60 colpi con un bonus alla velocità di ricarica, grazie al quale sarà davvero difficile restare a secco.

L'impugnatura Field Agent è un vero e proprio must have per chiunque abbia intenzione di utilizzare il FARA 83, poiché ne riduce il rinculo verticale e orizzontale. In questo modo potrete investire i vostri nemici con scariche di piombo estremamente veloci e precise senza che vi venga richiesto di bilanciare manualmente le oscillazioni dell'arma.

Spendiamo infine due parole sui mirini, vista la doppia opzione inserita. Il mirino Axial Arms 3x è probabilmente uno dei più utilizzati per i fucili d'assalto in Call Of Duty Warzone, poiché fornisce una buona visuale sulla media e lunga distanza senza però intralciare i vostri movimenti in combattimento ravvicinato, ed è quindi adatto alla maggior parte delle situazioni che incontrerete in partita. Nel caso in cui, invece, abbiate intenzione di giocare in modo molto aggressivo, ingaggiando gli avversari in scontri a corto raggio, il mirino Visiontech 2x è quello che fa per voi.

Specialità ed Equipaggiamenti

Perk 1: EOD

Perk 2: Risposta Eccessiva

Perk 3: Amplificato

Letale: Semtex

Tattico: Sensore Battito Cardiaco

La scelta di questo set di specialità ed equipaggiamenti è presto giustificata: il FARA 83 è un’arma perfetta per le sparatorie a media e lunga distanza, ma perde molta della sua efficacia quando utilizzato negli spazi stretti, ad esempio all’interno di un edificio oppure all’interno di un vicolo. Per questo motivo il consiglio è quello di sfruttare Risposta Eccessiva per portare con voi un’arma secondaria per scontri ravvicinati, come una mitraglietta leggera o un fucile a pompa, che sarete in grado di impugnare velocemente nel momento del bisogno grazie al perk Amplificato.

Completano il set per l’infiltrazione all’interno di un edificio la granata semtex, ottima per stanare il nemico dal suo riparo, il sensore di battito cardiaco, che rivelerà la presenza dei nemici nei dintorni, e il perk EOD, grazie al quale subirete una quantità decisamente ridotta di danni dalle granate e dagli esplosivi nemici, tra cui anche C4 e Claymore, gli incubi di qualunque giocatore che voglia tentare di ripulire un edificio.