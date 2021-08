Call of Duty Warzone: guida al miglior setup della nuova mitraglietta CX-9

Con l'ultimo aggiornamento della Season 4 la tanto attesa CX-9 va ad aggiungersi al comparto smg disponibile in Modern Warfare e Warzone. Abbiamo già visto come fare per sbloccarla, quindi è tempo di capire come renderla davvero letale sul campo!

Miglior setup per CX-9 in Warzone

Per quanto temibile sulle brevi distanze, la CX-9 non sembra ideata per fare da sniper support. In altre parole, difficilmente può arrivare a sostituire un fucile d'assalto o un MP5 al fianco di un fucile di precisione, per scontri a medio/lungo raggio. Questo perché il rinculo tende ad avere una componente orizzontale difficile da gestire, oltre al fatto che il suo profilo danni non brilla particolarmente dopo 20 metri. Tuttavia, risulta assolutamente devastante in situazioni concitate, negli scontri più ravvicinati e nell'assalto di bunker e abitazioni.

Quali sono i migliori pezzi da montare su questa nuova smg, dunque?

Cominciamo dal sempreverde Silenziatore Monoblocco. Questo soppressore è un must su quasi tutte le armi provenienti da Modern Warfare, e la CX-9 non fa eccezione. Fornisce riduzione del rinculo, aumenta la portata dei danni e la velocità dei proiettili, oltre a mantenervi invisibili ai radar nemici mentre fate fuoco. Per ridurre ulteriormente il rinculo, un'ottima soluzione è offerta dall'Impugnatura anteriore da mercenario, che riduce anche l'area di dispersione dei proiettili sparando senza mirare, uno dei punti forti di questa build. Aggiungendo anche un laser da 5mW, infatti, otterrete un risultato simile a quello che potreste avere maneggiando un classico Mp5: massima precisione anche senza dover entrare in modalità mira, quindi massima comodità per gli scontri più ravvicinati e frenetici. Come sempre, suggeriamo di utilizzare il caricatore più capiente, quindi in questo il tamburo da 50 colpi, considerando anche l'elevato rateo di fuoco di quest'arma. Infine, per compensare la perdita di agilità dovuta ai suddetti accessori, montate il calcio CX-FR.

Ricapitolando quindi:

Volata : Silenziatore Monoblocco

Sottocanna : Impugnatura Mercenario

Laser : Laser 5 mW

Munizioni : Tamburo da 50

Calcio: CX-FR

Ovviamente questa è soltanto una delle tante configurazioni ottimali per la CX-9. Infatti, un pregio delle armi di Modern Warfare è la loro ampia personalizzazione, che porta l'utilizzatore a sperimentare diverse combinazioni di accessori a seconda delle situazioni che prevede di affrontare. Ad esempio, la canna CX-38S funziona come la canna con silenziatore monoblocco integrato dell'Mp5, consentendovi di risparmiare lo slot della volata (dal punto di vista delle statistiche, è abbastanza simile al Silenziatore Monoblocco, solo leggermente meno forte). Provateli entrambi e scoprite con quale vi trovate meglio. Potreste anche pensare di sostituire l'Impugnatura da Mercenario e il laser da 5mW con l'Impugnatura Commando e il Laser Tattico: in questo modo scambierete la precisione senza mirare con una maggiore velocità di mira, che magari potrebbe adattarsi meglio al vostro stile di gioco se siete abituati a mirare in ogni situazione. Infine, se vi sembra che il tempo di ricarica sia troppo lungo, provate a combinare il caricatore da 50 con Gioco di Prestigio e non sarete mai a corto di colpi in canna.

Arma secondaria

Ora che abbiamo capito come configurare la CX-9, è tempo di pensare all'arma adatta per accompagnarla sul campo di battaglia. I migliori candidati sono sicuramente i fucili d'assalto a lungo raggio, come il Krig 6 o il C58, tra i migliori AR nell'attuale meta di Warzone. Se invece amate le mitragliatrici leggere, andrete sul sicuro con una Bruen Mk9. Qualsiasi cosa che abbia una buona efficacia e media-lunga gittata andrà benone.

Miglior Specialità ed Equipaggiamenti da usare

Specialità 1 - Artificiere

Specialità 2 - Risposta Eccessiva/Fantasma

Specialità 3 - Amplificato

Letale: Semtex

Tattico: Sensore di battito

Per questo loadout riteniamo vadano bene le Specialità più usate, quindi Artificiere per una comoda riduzione dei danni causati dagli esplosivi, Fantasma o Risposta eccessiva (il primo se preferite un approccio più stealth, il secondo se non volete rinunciare alla vostra arma secondaria), e Amplificato che potrebbe salvarvi la vita nel caso in cui aveste bisogno di cambiare rapidamente arma per passare alla vostra fidata CX-9.

Le Semtex sono ancora le granate più efficaci, anche perché atterrano l'operatore nemico se riuscite ad attaccarle addosso (non ha scampo nemmeno con Artificiere). Potreste usare le Termiti o le Mine di prossimità, se siete più preoccupati dai veicoli o se giocate molto all'interno degli edifici. Infine, il sensore di battito è un amico fidato come sempre, anche se potrebbe capitarvi una partita con parecchi Fantasmi in giro: in quel caso scambiatelo per la prima Stordente che trovate a terra!