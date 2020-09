Call of Duty Warzone: guida alla missione Intel Peccati del Padre

Anche questa settimana continuano le missioni Intel di Call of Duty Warzone che richiedono di indagare in varie location sparse per la mappa di gioco. Ogni fase dell'incarico vi garantirà un aumento di XP e vi farà scoprire alcune curiosità sulla storia.

Vediamo passo passo cosa bisogna fare per completare la terza missione Intel Peccati del Padre:

: come nella precedente missione Intel, anche stavolta il primo indizio (necessario per avviare la catena di indagini) si trova in Prison, precisamente sulla cima di una delle 4 torri centrali. Dovete cercare sulla grata di ferro della, guardando verso Farmlands. Una volta trovato, sarete ricompensati con 2,500 XP.: l'indizio vi rivela che una telecamera di sorveglianza della metro potrebbe aver visto qualcosa. Dirigetevi verso il palazzo a est dell'Aereoporto e degli hangar della Stazione dei pompieri: vedrete una telecamera sopra le doppie porte più a sinistra dell'edificio in questione, quelle che si trovano proprio. Avvicinatevi e raccogliete il secondo indizio, che vi garantirà 5,000 XP.: sembra che un carico sia stato spostato dalla metro. Per capire di che si tratta e trovare il terzo indizio, dovrete recarvi all'. Arrivandoci da nord, entrate dalla porta più a destra. Di fronte a voi vedrete dei grossi scaffali collegati da una sorta di ponte su cui potete arrampicarvi. Fatelo, e andando avanti nell'impalcatura troverete unche nasconde il vostro obiettivo (5,000 XP).: L'indizio n°3 vi dirige verso lo Stadio. Dovete trovare unparcheggiato nel posteggio sud-est dello Stadio, accanto al ponte che connette la strada interna a quella esterna. Nel retro del suddetto camion c'è il quarto indizio (5,000 XP).: Anche il quinto indizio e quello finale si trovano nello Stadio. Il quinto richiede di entrare nella, la numero 320, quindi dovrete aver precedentemente sbloccato l'accesso tramite codice (si tratta dell'Easter Egg dello Stadio ). Una volta entrati nella sala, dovrete raccogliere tre oggetti: uno sulla, uno sulladi fronte alle cabine dei server, l'ultimo sulla(5,000 XP).: L'ultima parte dell'Intel si trova all'interno dele anche per questo dovreste conoscere l'easter egg che riguarda lo Stadio. Vi serve laper entrare nella stanza segreta che contiene ilsu cui troverete l'ultimo indizio, completando la così la catena di quest (5,000 XP).