Call of Duty Warzone: guida alle mitragliette SMG, qual è la migliore?

Se siete fan delle SMG o mitragliette, questa è la guida che fa per voi. Scopriamo insieme quale delle tante mitragliette è la più adatta durante una partita di Warzone, analizzando nel dettaglio tutte quelle disponibili.

Le smg sono, sostanzialmente, l'ibrido perfetto tra fucili d'assalto e pistole: leggere, manovrabili, automatiche, risultano devastanti a corta gittata e per questo rappresentano la scelta più comune per chi preferisce giocare sfruttando gli interni degli edifici o le strade cittadine di Verdansk. Ce n'è davvero tante, per cui capire quale fa per voi potrebbe risultare complesso considerando soprattutto che sono tutte dotate di moltissimi accessori; cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Qui sotto troverete l'elenco completo di tutte le smg disponibili in Warzone, ordinate dalla migliore alla peggiore secondo dei criteri che vedremo di volta in volta.

MP7

L'MP7 è, insieme al cugino più grande MP5, la scelta migliore per Warzone. Incredibilmente maneggevole, personalizzabile, con un rateo di fuoco elevato, può rovinare la giornata a una squadra intera se lo scontro avviene dentro una casa o in un interno. La cosa che rende devastante questa piccola arma da fuoco è la (quasi) totale assenza di rinculo, soprattutto se equipaggiata a dovere, cosa che la rende perfetta per svuotare l'intero caricatore (che può essere espanso fino a 60 colpi) senza soluzione di continuità. Montateci un laser e un silenziatore e gironzolate per i condomini di Verdansk seminando morte senza che nessuno si accorga di nulla.

MP5

Personalmente, l'MP5 è l'arma secondaria che preferisco di più. Anche se l'MP7 rimane la scelta preferita per la maggiorparte dei giocatori di Warzone, c'è qualcuno (come il sottoscritto) che preferisce la maggiore gittata del 5. È vero che risulta anche meno maneggevole e rapido nel fare fuoco, ma il difetto viene compensato da un danno più elevato. Non preoccupatevi di aumentare ulteriormente la gittata, è perfetto per il suo ruolo se accompagnato da un fucile d'assalto settato per coprire le distanze maggiori. Provate la canna con silenziatore subsonico integrato, caricatore da 45, calcio anteriore da mercenario e laser da 5mW: potrete fare a meno di mirare e sarete veramente letali e silenziosi a corta gittata.

Fennec

La Fennec è diventata subito popolare, dopo la sua uscita nella Stagione 4, grazie al suo incredibile rateo di fuoco che supera quello dell'MP7; il profilo dei danni, inoltre,è uguale a quest'ultimo, rendendo quindi la Fennec una scelta ovvia, almeno apparentemente.

Il problema sta nel fatto che questa smg è una vera sputa-proiettili, in grado di consumare in un batter d'occhio tutto il caricatore, dotato di 25 colpi di base (un numero quasi ridicolo). Risulta quindi obbligatorio espandere il caricatore, ma anche in questo caso dovrete essere molto delicati col grilletto per evitare di rimanere vulnerabili dopo la raffica.

AUG

Un tempo tra le armi più popolari di Call of Duty, questa mitraglietta ha perso il suo lustro venendo surclassata da MP7 ed MP5 in quanto ad affidabilità e rateo di fuoco. In effetti, considerando anche il suo elevato rinculo di base rispetto alle precedenti nonché il suo caricatore da 25, non è la scelta migliore se usato per ripulire un edificio. Potrebbe esservi utile però come mitraglietta da medio raggio, perché può essere equipaggiato con un kit di conversione per proiettili calibro 5.56 che ne aumentano il danno e la portata. Questo accessorio, se combinato con la canna più lunga e il silenziatore monoblocco, rende l'AUG in grado di contrastare il fuoco di un fucile d'assalto. Ribadiamo però che questo è il modo migliore per usarlo, dato che di base non si presta molto a essere utilizzato a corta distanza.

P90

Il P90 è la mitraglietta più controllabile in assoluto, avendo un rinculo di base inferiore perfino a quello dell'MP7. È inoltre dotato di un caricatore da 50 colpi e ha un discreto rateo di fuoco, a metà strada tra l'MP7 e l'MP5. Si tratta dunque di una buona scelta, se non ci fosse però l'MP7 già disponibile e pronto a batterlo praticamente su ogni fronte. Rispetto alle precedenti smg dispone anche di meno accessori interessanti.

PP19 Bizon

Il Bizon, la mitraglietta con il caricatore di base più esteso di tutte (ben 60 colpi), ha un profilo simile al P90, con un ulteriore vantaggio per quanto riguarda la gittata. Purtroppo, nonostante questi due grandi plus, il problema del Bizon è che ricade nel "paradosso" dell'AUG o del P90: a corta gittata è surclassato da MP7 ed MP5. Ci si potrebbe quindi concentrare nel renderlo efficace a media distanza, ma a questo punto perché non usare direttamente un fucile d'assalto?

ISO

Un altro "secondo posto" rispetto a MP7 ed MP5. Manca infatti del rateo di fuoco del primo, della gittata del secondo, e del controllo di entrambi. Aggiungete il fatto che dispone di un caricatore davvero scomodo da 20, costringendovi a sacrificare uno slot per espanderlo (e anche un po' di mobilità), e capirete perché si trova in fondo alla lista. Recentemente gli sviluppatori, con una patch, hanno ridotto la penalità di movimento causata dal caricatore esteso da 50 colpi, ma ciò non basta comunque per rendere la ISO una degna rivale delle altre smg.

Uzi

Nonostante l'Uzi abbia un profilo dei danni di tutto rispetto, risulta anche poco controllabile a causa del rinculo tra un proiettile e l'altro. Purtroppo ha un rateo di fuoco davvero basso (il più basso tra tutte le smg), cosa che la rende poco pratica e quasi inutile se si hanno a disposizione altre mitragliette (come l'MP7, avete indovinato).

Striker 45

Discorso simile a quello appena fatto per l'Uzi, il problema dello Striker è che cerca di essere un fucile d'assalto grazie al suo elevato danno, il più elevato tra tutte le mitragliette, e un'ottima gittata utile, sfoggiando d'altro canto un rinculo notevole e una scarsa maneggevolezza. Tentare di usarlo in scontri ravvicinati risulterà in un immediato pentimento, poiché lo scarso controllo e rateo di fuoco vi lasceranno vulnerabili all'avversario di turno che vi polverizzerà con il suo MP7 o un qualsiasi fucile a pompa. Potete di certo diminuire il rinculo, ma andrete a sacrificare fin troppi slot e otterrete come risultato uno strano ibrido ulteriore che non sarà in grado di eguagliare un'altra mitraglietta a corto raggio o un fucile d'assalto a medio.

Abbiamo fatto una breve panoramica sulle mitragliette in Warzone. Non vi resta che provarle voi stessi e farci sapere nei commenti se siete d'accordo con questa classifica! Nel frattempo, tra le nostre pagine trovate anche una guida ai fucili a a pompa di COD Warzone. E' iniziata la Stagione 6 di COD Warzone e Modern Warfare, se non sapete ancora le novità dell'aggiornamento date un'occhiata a questa guida sui dettagli del pass, le armi gratis e l'evento di Halloween.