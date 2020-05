Call of Duty Warzone: Infinity Ward rimuove le Taglie, ma poi ci ripensa

L'ultima patch di Call of Duty Warzone ha introdotto diverse novità, tra le quali una nuova tipologia di contratto denominata Most Wanted. Contestualmente, ha rimosso le Taglie, una decisione che non è stata affatto presa bene dai giocatori...

I contratti Most Wanted sono indirizzati ai più abili: prendendone uno, un giocatore rivela la sua posizione a tutti gli avversari in partita. Se riesce a sopravvivere per almeno cinque minuti viene ricompensato con un bel po' di denaro e il rientro in gioco di tutti i compagni caduti precedentemente in battaglia. Il contratto Most Wanted non è tuttavia stato accolto positivamente, per due motivi. Innanzitutto, è stato considerato troppo rischioso; in seconda istanza, a causa della sua introduzione sono state rimosse le Taglie. Le Taglie funzionano in maniera differente, poiché marcano solamente un altro avversario. Sconfiggendolo si viene ricompensati con armi e armature aggiuntive, al contrario viene premiato lui se riesce a sopravvivere. Promuovono uno stile di gioco più aggressivo e limitano il camping.

Ebbene, la rimozione delle Taglie in favore dei contratti Most Wanted ha letteralmente fatto infuriare la comunità. Un topic su Reddit in pochissimo tempo ha raggiunto i 10 mila upvote, sono nati dei meme e content creator celebri come Ninja non hanno mancato di far sentire la propria voce sui social. Per fortuna, Infinity Ward ha subito dato ascolto alla comunità e, con un intervento che più tempestivo non si può, ha rimosso i contratti Most Wanted e ha reintrodotto le Taglie. Non è la prima volta che il team dà immediato ascolto al feedback dei giocatori: l'ha fatto già fatto qualche settimana fa, riportando subito la modalità Trio in Call of Duty Warzone.