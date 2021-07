Call of Duty Warzone: inizia la lotta ai cheat a base di IA

Nel corso degli ultimi giorni si sta parlando sempre più spesso dell'arrivo di trucchi per Call of Duty Warzone che fanno uso dell'intelligenza artificiale e che potrebbero approdare anche su PlayStation e Xbox rovinando l'esperienza dei giocatori console.

Proprio per questo motivo, Activision ha iniziato a prendere i primi provvedimenti contro questo genere di cheat, in modo da frenarne la diffusione. A tal proposito, il colosso dell'industria videoludica ha iniziato a prendere di mira tutti quei canali YouTube che pubblicano video dimostrativi per spronare i giocatori ad acquistare questi software illegali dopo aver visto cosa sono in grado di fare. La prima azione di Activision è stata infatti quella di far chiudere definitivamente uno di questi canali e guadagnare così del tempo per contrastare il fenomeno prima che inizi a diffondersi in maniera preoccupante. Si tratta di un'azione che non colpisce direttamente gli utenti che ne fanno uso, ma è probabile che sia già in lavorazione uno strumento per individuare e colpire anche i giocatori console che sfruttano questi nuovi metodi per avere un vantaggio nel battle royale per console.

In attesa di saperne di più su quali sono le strategia di Activision per fermare il fenomeno dei cheater, vi ricordiamo che la prossima settimana arriverà la Stagione 4 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.