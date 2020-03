Call of Duty Warzone: inizia oggi il Twitch Rivals con 250.000 dollari in palio

Se siete appassionati del nuovo Call of Duty Warzone, la modalità battle royale di Modern Warfare, non potete perdervi oggi il Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown. La particolare competizione vedrà numerose squadre composte da streamer lottare per aggiudicarsi uno dei ricchi premi in palio.

Il montepremi è infatti di ben 250.000 dollari e i partecipanti potranno accumulare denaro effettuando uccisioni o sopravvivendo fino alle fasi finali della partita. Nel torneo verranno inoltre coinvolte sia la modalità solo che quella classica, che prevede la partecipazione di squadre da tre elementi. Tra gli italiani che prenderanno parte all'evento troviamo anche Giorgio "POW3R" Calandrelli, che giocherà al fianco di ItsLomba e di Alessandro "Stermy" Avallone, giocatore professionista italiano noto in tutto il mondo.

Il torneo per i giocatori che parteciperanno in solo si terrà a partire dalle ore 17:00 di oggi, mercoledì 25 marzo 2020. Chi è invece intenzionato ad osservare gli scontri a base di team da tre dovrà attendere domani, giovedì 26 marzo 2020, sempre alle ore 17:00. L'evento verrà trasmesso sia sui canali degli streamer che prenderanno parte all'evento sia sul canale ufficiale del Twitch Rivals. Per scoprire tutte le squadre partecipanti potete dare un'occhiata al sito ufficiale della competizione, dove vengono spiegati nel dettaglio anche i metodi d'assegnazione dei vari premi in denaro.

Sapevate che Infinity Ward e Activision hanno rinviato la patch di COD Warzone con Talon e Khandor Hideout?