Call of Duty Warzone: nessuna intrusione nei server, Activision conferma

Nelle scorse ore si è sparsa la notizia di un pesante attacco ai danni dei server di Activision atto a colpire in particolar modo gli account di Call of Duty legati a COD Warzone, Modern Warfare e al futuro Black Ops Cold War.

In realtà non c'è stato alcun attacco, come evidenziato dalla compagnia americana: "I report che citano violazioni agli account di Call of Duty non sono accurati. Indaghiamo su tutte le segnalazioni e vi invitiamo a prendere le dovute precauzioni per proteggere il vostro profilo Activision, al pari di qualsiasi altro account. Riceverete una email ogni volta che qualcuno apporterà modifiche al vostro account, se non riconoscete tali operazioni, contattate il servizio clienti."

Una preoccupazione comprensibile, quella del furto e della violazione di account, a pochi giorni dal lancio della versione Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War e del debutto della Open Beta del nuovo sparatutto in arrivo a novembre. Prestate dunque attenzione ad ogni movimento sospetto del vostro account Activision e se notate modifiche al profilo, cambiate subito la password e contattate il servizio clienti che provvederà a indagare su eventuali accessi non autorizzati.