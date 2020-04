Call of Duty Warzone: linea dura contro i cheater, bannati oltre 50.000 giocatori

Activision e Infinity Ward hanno annunciato di aver bannato oltre 50.000 cheater in Call of Duty Warzone dal lancio, le due compagnie continueranno ad adottare una linea dura con l'obiettivo di mantenere il gioco pulito e privo di giocatori scorretti.

Il publisher fa sapere di aver aperto un reparto sicurezza dedicato unicamente a Warzone, il quale si occuperà di filtrare e verificare tutte le segnalazioni ricevute, la squadra inoltre andrà alla ricerca di coloro che utilizzano cheat e hack illeciti, tra cui Aimbot, inoltre presto gli strumenti per i report verranno migliorati così da rendere più semplice segnalare eventuali infrazioni.

Call of Duty Warzone ha superato ad oggi quota 30 milioni di giocatori attivi in tre settimane, numeri importanti che testimoniano il successo di Call of Duty Battle Royale free to play, Activision non vuole rovinare questo momento e sta cercando di mantenere unita la community, per questo invita tutti a segnalare rapidamente i giocatori che non stanno alle regole, così da effettuare immediatamente il ban.

L'invito vale anche per eventuali utenti molesti, dunque se ricevete insulti, minacce o in generale vi imbattete in comportamenti non in linea con le linee guida siete caldamente invitati a segnalare l'accaduto, onde evitare il ripetersi di spiacevoli situazioni.