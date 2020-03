Call of Duty Warzone: link download gratis su PS4, Xbox One e PC

Dopo aver annunciato in video Call of Duty Warzone, Activision lancia ufficialmente il nuovo sparatutto di genere Battle Royale su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Eccovi allora tutte le informazioni per scaricare e giocare gratis al titolo, con i link per il download e i requisiti tra PS Plus e Xbox Live Gold.

Il nuovo kolossal FPS di Activision è disponibile dalle ore 20:00 per tutti coloro che desiderano partecipare alle sue sfide multiplayer da 150 giocatori. Chi possiede già Call of Duty Modern Warfare e lo ha installato sull'hard disk del proprio sistema di riferimento deve scaricare l'update da 18 o 22 GB necessario per accedere alla Battle Royale.

Per tutti gli altri, le dimensioni del file di download saranno decisamente più elevate e oscilleranno tra gli 83 e i 101GB in base alla piattaforma d'elezione. Per scaricarlo, gli utenti PS4 e Xbox One dovranno semplicemente attendere l'apertura dei server prevista per le ore 20:00 per chi non ha acquistato COD Modern Warfare, un'attesa che riguarderà anche l'utenza PC che, però, potrà effettuarne il download mediante il client di Battle.net. Eccovi allora i link per il download di Call of Duty Warzone:



Tornando alle versioni console, Activision ricorda che l'accesso alle sfide multiplayer della Battle Royale di COD Warzone non necessita dell'abbonamento a PlayStation Plus su PS4, diversamente da quanto previsto su Xbox One dove, invece, è richiesta l'iscrizione a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Per i giocatori PS4 è previsto anche un pacchetto gratis di Call of Duty Warzone per gli abbonati a PS Plus.