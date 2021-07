Call of Duty Warzone nelle mani di Ted Timmins, l'ex Game Director di Far Cry 6

Con lo sviluppo di Far Cry 6 ormai giunto alle sue fasi conclusive, Ted Timmins decide di lasciare la multinazionale francese e il ruolo di Game Director per sposare la causa di Activision ed entrare in Raven Software, dove presto assumerà il non meno prestigioso incarico di Direttore Creativo di Call of Duty Warzone.

L'ormai ex esponente del team di sviluppo di Far Cry 6, con un passato presso Lionhead Studios e RARE dove ha contribuito a dare forma ai capitoli originari del GDR fantasy Fable e all'epopea piratesca di Sea of Thieves, manifesta sui social tutto il suo entusiasmo per ciò che lo attende come responsabile creativo per i contenuti futuri di Call of Duty Warzone.

"Sono così entusiasta di annunciare che oggi sono entrato a far parte del team di Raven Software come Direttore Creativo di COD Warzone", esordisce su Twitter Timmins prima di aggiungere che "sono davvero felice di unirmi al team di sviluppo di un gioco che amo alla follia. Per me è un enorme onore, privilegio e un'opportunità unica, non vedo l'ora di iniziare a incontrare i membri del team".

Nel novembre dello scorso anno, Timmins destò clamore sui social per le sue insolite dichiarazioni sull'errore riscontrato nel DualSense di PS5: a detta del nuovo Creative Director di COD Warzone, infatti, il marchio Sony presente sul pad sarebbe stampato in maniera leggermente decentrata a sinistra e inclinata verso il basso di circa un millimetro, un'incongruenza quasi impercettibile ma sufficiente a fargli esclamare che "la cosa mi dà più fastidio del dovuto".