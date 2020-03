Call of Duty Warzone: matchmaking velocizzato grazie alla prima patch

Call of Duty Warzone, gioco free-to-play battle royae nato a una costola di Call of Duty Modern Warfare, è disponibile da meno di un giorno, ma i ragazzi di Infinity Ward sono già intervenuti per migliorare il proprio prodotto.

Dopo la pubblicazione avvenuta in accesso anticipato per tutti i possessori di Call of Duty: Modern Warfare, gli sviluppatori hanno notato dei tempi di matchmaking piuttosto prolungati, che rallentavano l'entrata in partita. Alcuni utenti hanno segnalato attese di ben 15 minuti, un po' troppo per un gioco appena uscito, gratis, con il cross-play e con i server strapieni. Di conseguenza, sono subito corsi ai ripari abbassando il limite minimo di giocatori richiesti per l'inizio di un match, velocizzando quindi l'inizio delle partite. Infinity Ward invita inoltre a rimanere all'interno della lobby durante l'attesa, poiché uscire e avviare la ricerca di un'altra partita non velocizza alcunché.

Call of Duty Warzone, ricordiamo, è disponibile gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulla console di Sony non è necessario il PlayStation Plus, mentre su Xbox One è richiesta obbligatoriamente la sottoscrizione a Live Gold. Se avete appena cominciato a giocare anche voi, potrebbe tornarvi utile la nostra guida per cominciare in Call of Duty Warzone.