Call of Duty Warzone: la miglior build per il DMR 14

Il fucile tattico semi-automatico DMR 14, proveniente dall'arsenale di Black Ops Cold War aggiunto solo di recente grazie all'evento Rinascita della Stagione 1, è in grado di eliminare velocemente un'intera squadra, trapassando le armature dei nemici con estrema facilità e velocità.

Il suo rateo di fuoco è infatti spaventoso, cosa che lo rende letale a media gittata se consideriamo anche il rinculo incredibilmente basso anche senza gli accessori arma più avanzati. Velocità e maneggevolezza sono le parole chiave del DMR 14, ma come settarlo per una partita a Warzone? Di seguito vi elenchiamo la nostra scelta di accessori, equipaggiamenti e specialità per rendere al massimo impugnando questo sorprendente fucile tattico.

Miglior setup DMR 14

Canna: 20,8” Task Force

Munizioni: Caricatore rapido da 40

Impugnatura: SASR Giungla

Mirino: Axial Arms 3x

Sottocanna: Impugnatura Field Agent

Laser: Nessuno

Calcio: Nessuno

Volata: Nessuno

Cominciamo parlando della canna: la 20,8 pollici vi garantisce un aumento sostanziale della velocità del proiettile e dell'effettiva distanza del danno. Ciò significa che non dovrete compensare più di tanto la mira su un bersaglio distante, perché i proiettili cadranno esattamente dove stavate mirando. Basta anche solo questa aggiunta a trasformare il DMR 14 in un vero laser, ma continuiamo.

Il caricatore rapido da 40 colpi vi consentirà di effettuare raffiche pesanti e inchiodare i team avversari senza necessità di ricaricare prima di finire il lavoro. Il DMR è in grado di fare fuoco tanto velocemente quanto sarete in grado di tirare il grilletto, quindi le munizioni finiscono davvero in fretta! Inoltre, il sistema di ricarica rapida vi aiuterà nelle situazioni più concitate.

L'impugnatura SASR contribuisce ad aumentare la vostra resistenza al barcollamento, cioè quando siete sotto il fuoco nemico in modalità mirino. Riuscirete così a mandare a segno più colpi e abbattere l'avversario prima che sia lui a stendere voi (e fidatevi, con questo fucile servono davvero pochi colpi a segno). L'ottica Axial Arms 3x è ottima per gli scontri a medio raggio, offrendo un buon ingrandimento e una visuale sul bersaglio cristallina. Quando si tratta di mirini, comunque, è una questione di gusti personali, quindi non esitate a provarne altri o ad adattare l'ottica per scontri a distanza ravvicinata (evitate però di usare il mirino integrato del fucile, a nostro parere occupa troppa visuale). Infine, il Field Agent aumenterà il controllo generale dell'arma in fase di fuoco, regalando anche un tocco di manovrabilità in più.

Arma secondaria

Qui avete da scegliere se usare la specialità Risposta eccessiva ed equipaggiare una mitraglietta (l'MP5 o ancora meglio, il MAC-10) per essere preparati ad affrontare scontri a distanza ravvicinata, come quando vi trovate in una casa; nel caso in cui non vogliate usare Risposta eccessiva, consigliamo vivamente la pistola Diamatti, che farà il suo dovere grazie alle veloci raffiche da 3.

Specialità ed Equipaggiamenti

Specialità 1: Sangue Freddo/Artificiere/Di corsa

Specialità 2: Risposta Eccessiva/Fantasma

Specialità 3: Amplificato

Letale: C4/Semtex

Tattico: Granata Stordente

Sangue Freddo vi consentirà di rimanere invisibili alle ottiche termiche avversarie, inoltre evita di attivare i "Massima allerta" dei nemici quando li avvistate. Artificiere è sempre utile per resistere di più alle esplosioni di missili o granate, mentre Di corsa vi consente di cambiare rapidamente posizione, sfuggire al gas più in fretta, fiancheggiare un nemico che non se lo aspetta o anche avanzare accucciate dietro un riparo o lungo una scala senza fare il minimo rumore. Risposta eccessiva, come dicevamo prima, è fondamentale se volete usare fin da subito la vostra arma secondaria preferita. Il DMR 14 non è proprio l'ideale per ripulire un'abitazione o assaltare un bunker nemico. Altrimenti, se vi sentite sicuri della vostra pistola, usate direttamente Fantasma per non essere individuabili dagli UAV in volo.

Con Amplificato potrete cambiare arma alla velocità della luce. Questo ovviamente torna molto utile in combo con una mitraglietta, quando avete scaricato l'intera salva di proiettili del vostro fucile e non c'è tempo di ricaricare, oppure quando un nemico spunta improvvisamente dietro l'angolo da cui vi state sporgendo. Infine, parlando dell'equipaggiamento, con il C4 sarete certi che i veicoli avversari non saranno un problema e potrete fare quel tanto agognato team wipe in un colpo solo. Il C4 però può essere lanciato soltanto a corta distanza; se volete qualcosa di più leggero e che vada più lontano usate le Semtex, molto utili per assaltare una casa.

Le granate stordenti fanno da ciliegina sulla torta di questo temibile loadout: grazie a loro disorienterete i nemici e potrete fulminarli col vostro DMR 14 senza che se ne accorgano.

