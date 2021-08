Call of Duty Warzone: miglior configurazione per la mitraglietta Tec-9

La Tec-9 è l'ultima aggiunta, insieme al fucile d'assalto EM 2, all'arsenale di Warzone con l'arrivo della Stagione 5 di Call of Duty. Si tratta di una smg davvero particolare, che con i giusti accessori può diventare veramente devastante negli scontri ravvicinati.

Dopo avervi svelato le migliori configurazioni adottabili per il fratello maggiore EM 2, passiamo ad analizzare quelle per la nuova Tec-9 (la terza mitraglietta di fila con un nome che termina per 9, insieme alla OTs 9 e alla CX-9.), perfetta come arma secondaria da usare insieme a un fucile d'assalto, magari proprio il nuovo EM 2. Se ancora non l'avete fatto, però, dovrete prima sbloccare (in modo completamente gratis) queste due nuove armi della Stagione 5.

Miglior configurazione a corta gittata

Ci sono molti modi per divertirsi con questo nuovo giocattolo, che si distingue da tutte le altre mitragliette per avere, di base, un tipo di fuoco semiautomatico. Ci sono, tuttavia, degli accessori per ottenere il fuoco automatico (ammettiamolo, chi vorrebbe mai una mitraglietta che spara a raffiche su Warzone?) e rendere la Tec-9 una vera bestia negli scontri ravvicinati. Questo setup si concentra sullo sfruttare al massimo il suo volume di fuoco e la sua mobilità.

Volata: Ripetitore Automatico

Sottocanna: Impugnatura Bruiser

Laser : Riflettore Tiger Team

Calcio: Raider

Munizioni: 48 colpi

Il Ripetitore Automatico è l'accessorio più importante della Tec-9: una volta montato garantisce il fuoco automatico a un rateo incredibilmente elevato, in grado di spazzare via facilmente qualsiasi bersaglio si trovi davanti, soprattutto se vicino. E state tranquilli, perché funziona anche come silenziatore!

Gli altri tre accessori servono semplicemente per aumentare la mobilità e la velocità, caratteristiche fondamentali per una mitraglietta da impugnare in scontri molto ravvicinati. L'impugnatura anteriore Bruiser aumenta la velocità di movimento (sia normale che in scatto), conferendo anche un leggero aumento di precisione sparando senza mirare. Il calcio Raider aumenta a dismisura la velocità di movimento in fase di mira, ulteriormente potenziata dal Riflettore Tiger Team. Vi sembrerà letteralmente di volare mentre fate fuoco sui nemici. Infine, considerando il ritmo con cui andranno via i proiettili, è obbligatorio il caricatore più ampio disponibile cioè quello da 48 colpi.

Per avere più controllo del rinculo, potreste sostituire l'impugnatura Bruiser con la canna Task Force. Questo aumenterà l'efficacia a distanza e il controllo del rinculo, ma anche la velocità di movimento laterale (quindi, con questo scambio, perderete meno mobilità di quanto pensiate).

Arma secondaria

Come seconda arma, le mitragliette ad alta mobilità come questa vanno alla grande insieme a un buon fucile d'assalto configurato per la lunga gittata. Il Krig 6, il QBZ e anche l'EM 2 andranno più che bene. Potreste anche considerare una buona mitragliatrice leggera, come la Bruen di Modern Warfare e l'MG82 di Cold War.

Tec-9 come arma di supporto

Se volete scendere in campo con un fucile da cecchino o tattico, e usare la Tec-9 come arma secondaria, allora dovrete configurarla diversamente in modo da avere un'efficacia maggiore anche in scontri a medio raggio. Il rischio, altrimenti, è quello di non avere un'arma adatta per le distanze intermedie. È opportuno quindi montare un mirino e un'impugnatura che riduca il rinculo, per esempio.

Volata: Ripetitore Automatico

Canna: Task Force

Sottocanna : Field Agent

Ottica: Milstop Reflex

Munizioni: 48 colpi

Anche qui consigliamo l'utilizzo del Ripetitore Automatico, dal momento che il consistente volume di fuoco, se ben controllato, vi sarà molto utile anche in spazi più ampi. La canna Task Force, come dicevamo prima, provvede a stabilizzare l'arma e aumentarne la gittata utile; grazie all'impugnatura Field Agent avrete il maggior controllo possibile e potrete colpire senza problemi i nemici più distanti (ma troppo vicini per il vostro fucile principale). Per comodità aggiungiamo il mirino Millstop Reflex, in modo da disporre di un'ottica molto più chiara e pulita rispetto a quella integrata, e poter quindi acquisire più velocemente i bersagli nel campo visivo. Ovviamente, sentitevi liberi di provare le altre ottiche disponibili, evitando di montare quelle con ingrandimenti troppo grandi (è pur sempre una mitraglietta!). Infine, come sempre, usate il caricatore da 48 colpi per avere sempre le munizioni pronte.

Se volete provare il fuoco semiautomatico standard della Tec-9, questa è la configurazione adatta per farlo, dato che potrebbe avere un senso per scontri a medio raggio. Se vi sentite in grado di rinunciare al mirino, sostituitelo con il calcio Raider: combinato con la canna Task Force vi garantirà una notevole velocità di spostamento laterale. Infine, se pensate di riuscire a controllare il rinculo dell'arma, cambiate l'impugnatura Field Agent con la Bruiser per avere un pizzico di mobilità in più. Queste modifiche renderanno la Tec-9 una mitraglietta ibrida, che probabilmente non eccellerà a distanza ma potrebbe permettervi interessanti aggiramenti delle squadre nemiche se questo tipo di manovra rientra nel vostro stile di gioco.

Arma secondaria

Una mitraglietta "sniper-support" richiede, ovviamente, un fucile da cecchino come arma principale. Se non siete fan dello Swiss K31, rivolgetevi al fedele Kar98k. Anche lo ZRG e il Tundra LW3 sono ottime scelte.