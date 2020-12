Call of Duty Warzone: miglior setup per la mitraglietta MAC 10

Una delle nuove aggiunte all'arsenale disponibile su Warzone, direttamente dalla Guerra Fredda, la mitraglietta MAC-10 è in grado di devastare i nemici in un attimo grazie al suo ridicolo rateo di fuoco. Ecco il miglior setup per MAC-10 in Warzone.

Immaginatevi di essere alle ultime fasi di un Battle Royale: il gas e i nemici vi circondano, la vostra unica possibilità è difendervi all'interno dell'edificio in cui vi siete ritrovati per caso. Ecco, questa è proprio la situazione in cui volete al vostro fianco una MAC-10 carica e pronta al fuoco, in grado di ribaltare le sorti di uno scontro ravvicinato. Con questo setup potrete competere non solo durante le partite multiplayer ma anche durante le vostre operazioni di Warzone (che siano a Verdansk o sulla Rebirth Island). L'unica pecca di quest'arma è il rinculo, difficile da controllare a causa dell'elevatissima velocità di fuoco: cercate di controllarlo per piazzare quanti più colpi possibile.

MAC 10, il Loadout

Volata : Freno di bocca 9

Canna : 5.3" Ranger

Caricatore : 53 Fast Mag

Impugnatura : Fettuccia Speed

Calcio: Calcio Raider

Il freno di bocca risulta molto utile per controllare meglio il rinculo verticale della mitraglietta, anche perché non ha alcun costo in termini di mobilità.

La Fettuccia Speed e il calcio Raider aiutano con la mobilità, aumentando sensibilmente la velocità di mira. Il mezzo secondo di tempo in più che avrete rispetto ai vostri nemici per acquisire il bersaglio e iniziare a sparare prima di loro vi porrà quasi sempre in una situazione di vantaggio; occhio però a non sparare dal fianco, questi accessori riducono la precisione dell'arma in questa modalità di fuoco.

Il caricatore rapido da 53 colpi è a dir poco essenziale, considerando quanto rapidamente la MAC-10 esaurisce le munizioni. Sul serio, il rateo di fuoco di questa mitraglietta è folle. La capienza del caricatore, in combinazione con l'estrazione rapida dello stesso, vi consentiranno comunque di inchiodare senza troppi problemi anche una squadra intera, se colta di sorpresa.

Infine, la canna da 5,3 pollici va a tamponare un altro grande problema di quest'arma, ovvero la velocità dei proiettili e dunque la sua gittata. Con questo upgrade vi regalerete quei metri in più, essenziali quando giocate a Warzone.

Specialità ed Equipaggiamento

Per sfruttare al massimo la MAC-10 abbiamo pensato di abbinarla a queste Specialità ed Equipaggiamenti:

Specialità 1: Artificiere

Specialità 2: Risposta eccessiva/Fantasma

Specialità 3 : Amplificato

Equipaggiamento Letale: C4

Equipaggiamento Tattico: Granata Stordente

Giocare con la MAC-10 vuol dire giocare aggressivi e rapidi. Per questo abbiamo pensato di scendere in campo con Artificiere, che ci garantisce una protezione in più da esplosivi e mine avversarie: non dovrete preoccuparvi troppo delle difese nascoste dai vostri nemici mentre state assaltando una casa, tirate dritto ed eliminate tutte le minacce.

Per quanto riguarda la seconda Specialità, Risposta eccessiva e Fantasma sono scelte ugualmente valide: la prima vi consente di giocare subito con due armi (potreste usare la MAC come arma secondaria, in coppia con un Krig 6 o una PKM). Se preferite invece non dare troppo nell'occhio, usate Fantasma e andate sul sicuro.

Amplificato è fondamentale per impugnare rapidamente l'altro fucile ed essere preparati per qualsiasi situazione, senza dover temere i tempi morti del passaggio da un'arma all'altra, potenzialmente letali. Utile anche quando vi ritrovate improvvisamente a corto di proiettili e dovete usare rapidamente l'arma secondaria. Il potenziale distruttivo del C4 è ormai noto e si spiega da sé; sarete preparati anche contro i veicoli più resistenti e potrete cancellare un intero team prima ancora che venga sparato un colpo.

Questo è il loadout che consigliamo per utilizzare al meglio la mitraglietta MAC-10 in Warzone! Se siete tra quelli che hanno fatto una pausa da Call of Duty Warzone a causa dell'incontrollata diffusione di nemici invisibili, potete stare tranquilli: a quanto pare il problema è stato appena fixato e si è scoperto che era causato da un bug dell'elicottero d'assalto!