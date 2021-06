Call of Duty Warzone: miglior setup per la nuova pistola automatica AMP 63

Dopo aver visto come sbloccare la pistola AMP 63 in Call of Duty Warzone, passiamo a rivelarvi uno dei migliori setup possibili per rendere la nuova arma di Warzone davvero competitiva.

Come già accaduto con l'arrivo della pistola Sykov, grazie alla AMP 63 potrete avere una validissima arma secondaria che vi consenta di evitare la Specialità Risposta Eccessiva per disporre immediatamente di Fantasma o Massima Allerta, le due Specialità migliori in una partita a Warzone. Tuttavia, per fare in modo che questa pistola automatica diventi la vostra migliore amica, vi suggeriamo di montare i seguenti accessori: non sentirete più il bisogno di portare sul campo una mitraglietta o un fucile a pompa.

COD Warzone: migliori accessori per la AMP 63

Volata: Silenziatore Agency

Silenziatore Agency Canna: Rinforzata pesante 7.2"

Rinforzata pesante 7.2" Laser: Riflettore Tiger Team

Riflettore Tiger Team Munizioni: STANAG 25

STANAG 25 Impugnatura: Impugnatura Serpent

Analizziamo i motivi delle nostre scelte. Partendo dalla Volata, il Soppressore di suoni sembrerebbe una scelta più appropriata per una pistola (soprattutto dopo i buff ricevuti con uno degli ultimi aggiornamenti), ma abbiamo preferito l'Agency perché aumenta la velocità del proiettile, la portata dei danni e anche il controllo verticale in fase di fuoco. Certo, è più pesante del Soppressore, ma la penalità alla velocità di mira è trascurabile e ben compensata dagli altri accessori, come vedremo ora.

La canna rinforzata pesante aumenta ulteriormente velocità dei proiettili e portata dei danni effettiva, oltre a conferire anche velocità di movimento in fase di mira/fuoco. Il contro è l'aumento del rinculo sia orizzontale che verticale, ma il primo è trascurabile considerando le distanze d'ingaggio (dentro una casa) mentre il secondo è compensato, come dicevamo, dal Silenziatore Agency.

Invece di un sottocanna o di un mirino, abbiamo preferito equipaggiare un Laser, nello specifico il Riflettore Tiger: questo componente è di vitale importanza su qualsiasi arma secondaria, in quanto aumenta notevolmente la velocità di movimento generale e soprattutto in mira; ciò significa che riuscirete a puntare il vostro bersaglio e fare fuoco mentre vi muovete velocemente intorno a lui, rendendo voi stessi più difficili da colpire.

Il caricatore da 25 colpi è fondamentale, dato che la AMP 63 non è dotata di molte munizioni. Riduce leggermente velocità di mira e di ricarica, ma più colpi in canna significa comunque che dovrete ricaricare meno spesso! Infine, l'Impugnatura Serpent ha lo scopo di alleggerire l'arma e recuperare quella fondamentale velocità di mira ridotta da tutti gli altri accessori. Adesso accoppiate la vostra nuova arma con un AK-47 o un altro fucile d'assalto che vi piace particolarmente, equipaggiate la Specialità Fantasma e sarete in grado di eliminare qualsiasi minaccia a qualunque distanza, senza rischiare di essere rivelati da UAV o sensori di battito cardiaco!