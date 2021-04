Call of Duty Warzone: miglior setup per la nuova pistola automatica Sykov

L'ultimissima aggiunta al già vasto arsenale di armi presente in Call of Duty Warzone è la pistola Sykov, che molti dei fan ricorderanno dai precedenti Modern Warfare col nome di "Makarov". Dopo aver visto come fare per sbloccare la Sykov, vogliamo adesso parlarvi del miglior setup con cui potete giocare quest'arma dal potenziale devastante.

L'apparentemente innocua pistola di origini sovietiche, infatti, è in grado di scatenare il caos tra gli avversari che se la ritrovano contro, soprattutto se viene accompagnata da alcuni particolari accessori.

La pistola Sykov è già al centro di pesanti polemiche circa il suo bilanciamento: se montata in un certo modo (cioè come vi mostreremo tra poco), è in grado di sparare 160 proiettili (!!!) in modalità fuoco automatico, senza sbagliare un colpo. Dal momento che si tratta di un'arma secondaria, un altro incredibile vantaggio che regala al suo utilizzatore è la possibilità di sostituire la specialità "Risposta eccessiva" per scegliere qualcosa di molto più utile, come "Fantasma" o "Massima Allerta". La ciliegina sulla torta? Attualmente, le doppie Sykov hanno un time-to-kill (cioè il tempo impiegato per atterrare un nemico) più basso del FFAR 1, l'arma in assoluto più pericolosa di questa stagione!

Cominciate subito quindi a paracadutarvi in un Malloppo o a cercare una partita multiplayer di Modern Warfare per portare al massimo livello (40) questa pistola, in modo da poter usare il seguente settaggio e devastare i team avversari nel Battle Royale.

Pistola Sykov: migliore build

L'obiettivo di questa build è ottenere un'arma secondaria che vi consenta di usare una specialità diversa da Risposta eccessiva, e che sia più efficace di qualsiasi MAC-10, MP5, FFAR o un'altra arma qualunque. Potrete sparare, senza mirare, un totale di 160 colpi con una cadenza spaventosa e far fuori chi vi si para davanti in un batter d'occhio.

La chiave di questo settaggio risiede, fondamentalmente, in due accessori: la Canna Sorokin 140mm, che cambia la modalità di fuoco della pistola in modalità full auto, e il Caricatore a tamburo da 80 colpi. Per usare la Sykov in doppia copia selezionate la specialità Akimbo: avrete a disposizione 160 proiettili prima di dover ricaricare. Adesso mancano due accessori per completare l'assemblaggio di questa nuova arma che presto ridefinirà il meta di Call of Duty Warzone: il laser da 5mW (quello verde) e il Silenziatore monoblocco. Il primo aumenterà notevolmente la precisione delle vostre raffiche, anche perché avrete un chiaro riferimento visivo a cui affidarvi per sparare senza prendere la mira; il secondo è un must-have nelle partite del Battle Royale, in quanto vi mantiene invisibili dai radar quando ingaggiate un avversario (combinazione perfetta se avete anche Fantasma), oltre a fornirvi un utile aumento della gittata.

Se giocate in modo molto aggressivo e vi importa poco di essere individuati o meno dai radar nemici, allora potreste valutare l'idea di sostituire il silenziatore con l'Impugnatura VLK Prizrak (come suggerito da alcuni youtuber famosi, JGOD ad esempio): questo accessorio diminuirà il tempo impiegato per cominciare a sparare dopo aver effettuato uno scatto, molto utile quindi se inseguite qualcuno dietro l'angolo di un edificio o tra le stanze di una casa.

Per riepilogare, ecco una lista di tutti gli accessori fondamentali:

Canna Sorokin 140mm

Caricatore a tamburo da 80 colpi

Laser da 5mW

Silenziatore monoblocco (in alternativa, per un gioco aggressivo, Impugnatura VLK Prizrak )

(in alternativa, per un gioco aggressivo, ) Akimbo

Nell'attesa di sapere se questa nuova pistola subirà un nerf da parte degli sviluppatori, vi invitiamo caldamente a portarla al massimo livello e provarla: vi divertirete e non potrete più farne a meno!

La pistola Sykov fa parte dell'ultimo aggiornamento della Stagione 2, prima dell'atteso cambio di mappa del Battle Royale Activision. Alcune novità, però, sono già in corso: sapete che è di nuovo possibile giocare come zombie?