Call of Duty Warzone: quali sono le migliori armi del 2021?

Il 2021 videoludico ha visto tra le altre cose l’arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Warzone, la quale ha introdotto una lunga serie di novità, armi ed aggiornamenti al battle royale di Activision, tanto da aver modificato in alcuni casi il meta del gioco. Ecco quindi le migliori armi per affrontare al meglio i campi di battaglia di Warzone.

Come in ogni prodotto del genere che si rispetti, anche in Call of Duty Warzone ciascun giocatore si troverà meglio con una certa arma piuttosto che con un’altra a seconda del suo stile di gioco - anche in base alla classe che sceglierà di usare - e del suo gusto personale, fattori che spesso riescono a ribaltare parzialmente o completamente quello che potrebbe sembrare un giudizio oggettivo basato puramente sulle statistiche delle bocche da fuoco in questione. Nonostante questo, tuttavia, all’interno del battle royale di Activision è comunque possibile analizzare e identificare almeno un’arma per ogni singola categoria che può essere in effetti definita come la migliore del proprio gruppo.

Fucili d’assalto

Fucili tattici

Per quanto riguarda la categoria dei fucili d’assalto, sicuramente una delle classi di armi più utilizzate dai giocatori di Call of Duty Warzone, l’arma attualmente più forte in termini di caratteristiche e con la maggiore capacità di aderire al meta della Stagione 3 del gioco è, con poco margine di errore, il, un fucile che può essere sbloccato semplicemente raggiungendo il livello 40 in Warzone o Modern Warfare e che combina sapientemente potenza di fuoco, rinculo e capacità di movimento.

Attualmente il miglior fucile tattico in circolazione è l’AUG, un’arma che proviene direttamente dal roster di Call of Duty Black Ops Cold War che resta la più potente all’interno della propria categoria, ma che a causa di alcuni nerf al rinculo ricevuti nel corso delle ultime settimane richiede l’applicazione dei giusti accessori per esprimersi al meglio. Per sbloccare quest’arma vi basterà raggiungere il livello 5 su Warzone o Black Ops Cold War.

Fucili da cecchino

Il miglior fucile di precisione attualmente disponibile in Warzone è l'HDR, un’arma in grado di sparare colpi estremamente rapidi - che quindi riducono la necessità di calcolare la caduta del proiettile a lunga distanza - e soprattutto molto potenti, capaci di infliggere moltissimi danni. Per sbloccare l’HDR dovrete raggiungere il livello 11.

Fucili a pompa

La classe dei fucili a pompa è ottima per avere sempre la meglio negli scontri ravvicinati tra i vicoli e all’interno degli edifici della mappa, ed è perfetta se accompagnata ad un’arma a raffica come un fucile d’assalto o un fucile tattico: le migliori armi di questa categoria sono senza dubbio il JAK-12 e lo Streetsweeper, entrambe dotate di un grande potere d’arresto.

Fucili a leva

I fucili a leva possono essere considerati come una specie di sottocategoria dei fucili da cecchino, poiché uniscono un’ottima precisione ad un buon output di danno e una mobilità molto superiore a quella dei cecchini veri e propri. Il miglior fucile a leva del 2021 è sicuramente il KAR98K, una delle poche armi che non ha mai ricevuto nerf nel corso della sua vita in Warzone: per sbloccarla dovrete raggiungere il livello 33.

SMG

Per quanto riguarda la categoria delle mitragliette, la LC10 è riuscita a soppiantare il leggendario MP5 nel ruolo di regina di questa classe grazie a statistiche semplicemente superiori nel loro complesso, nonostante i nerf già ricevuti nelle ultime settimane. Per sbloccare la LC10 dovrete raggiungere il livello 31.

LMG

Nella categoria delle mitragliatrici leggere l’arma che più di tutte riesce ad adeguarsi al meta della Stagione 3 del gioco, sicuramente poco magnanimo con questo tipo di armi, è probabilmente la Bruen Mk9, la quale riesce ad imporsi sulle altre LMG grazie ad una mobilità complessiva e una precisione superiori. Per sbloccarla dovrete uccidere 3 nemici coperti dal fumo con LMG in 15 partite diverse.

Lanciarazzi

I lanciarazzi disponibili all’interno di Call of Duty Warzone non sono molti ma sono tutti diversi tra loro, e ciascuno di essi eccelle in una particolare caratteristica. Nell’attuale meta di gioco, tuttavia, la capacità di distruggere i veicoli e le ricompense uccisioni, entrambi usatissimi e diventati ormai fondamentali nell’economia della partita, è sicuramente una caratteristica apprezzata. Il miglior lanciarazzi in questo senso è il JOKR, un’arma che si sblocca raggiungendo il livello 35.