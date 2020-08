Call of Duty Warzone: le migliori armi dopo l'aggiornamento di agosto

A metà agosto è stato pubblicato un nuovo aggiornamento che ha apportato importanti modifiche alle armi di Call of Duty Warzone, dopo questo update quali sono quindi le migliori armi di COD Warzone? Facciamo chiarezza.

DeXerto ha stilato una classifica aggiornata che vede al primo posto il Kilo 141 seguito dal Grau, dall'MP5 e dal Bruen, con menzioni speciali per FAL, CR.56 AMAX, M4a1 e Mp7.

Call of Duty Warzone migliori armi

Kilo 141

Grau 5.56

MP5

Bruen

Il sito cita anche (a parimerito) M4a1, CR.56 AMAX, FAL e Mp7, senza mettere in classifica dalla migliore alla peggiore queste ultime quattro. Siete d'accordo con questa lista o avreste inserito altre armi tra le migliori in assoluto di Call of Duty Warzone dopo il nerf delle ultime settimane?

Come noto il Bruen è stato depotenziato ma resta comunque una delle migliori bocche da fuoco di COD Warzone, anche il fucile FR 5.56 ha subito lo stesso trattamento dopo essere stato ritenuto troppo potente a causa di un bug che aveva aumentato notevolmente le statistiche dell'arma. Questa settimana Activision annuncerà Call of Duty Black Ops Cold War, dal reveal possiamo aspettarci anche novità su Call of Duty Warzone, il 26 agosto ne sapremo sicuramente di più.