Call of Duty Warzone: i migliori punti di atterraggio su Caldera

Caldera è la nuova mappa di Call of Duty Warzone, che stravolge l'arena della battle royale trasformandola in una campo di battaglia nel pacifico. I giocatori sono quindi costretti a studiare e imparare da capo la conformazione del territorio per giocare al meglio le partite: ecco i migliori punti di atterraggio di Call of Duty Warzone Pacific Caldera.

Il campo d'aviazione è uno dei luoghi più strategici in cui iniziare la Battle Royale. Se è vero che l'area viene velocemente occupata da altrettanti giocatori, questo spazio offre spesso tanto loot da raccogliere, aumentando le chance di uscirne illesi. Inoltre, è uno spot utile per prendere possesso di aerei, se il vostro obiettivo è quello di volare su Caldera per una visuale migliore sul campo di battaglia. Vicino al campo d'aviazione, infine, c'è un accampamento militare colmo di bottino, ma soprattutto di postazioni antiaeree efficaci nel buttare giù velivoli nemici.



Spostandoci invece nella città principale dell'isola, la Capitale rappresenta uno dei punti più importanti di Caldera con contratti, denaro e armi sempre a disposizione dei giocatori tanto intrepidi da scegliere questo territorio urbano come inizio per la battaglia. Infatti, come di consueto nelle battle royale, i diversi edifici e punti di riparo garantiscono frequenti conflitti a fuoco e contatti tra le varie squadre, che però possono contare su un arsenale fin da subito piuttosto abbondante. Nell'area Resort, invece, ci sono alcune casupole turistiche che, se ignorate da altri giocatori, offrono equipaggiamenti ed un riparo difensivo in caso di chiusure del cerchio. Infine, un'ultima area da suggerire è il Villaggio, un punto ad est della mappa composto da un'insieme di capanne. La relativa distanza che separa questo territorio dal resto dei punti nevralgici di Caldera consente di acquisire velocemente del bottino, oltre a garantire una partenza non adrenalinica, ma di preparazione alla successiva guerriglia.



