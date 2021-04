Call of Duty Warzone: i migliori setup per PPsh-41 e Swiss K31

Con l'addio definitivo alla vecchia mappa di Verdansk e il tuffo nel passato apportato dall'arrivo della Stagione 3, sono state aggiunte due nuove armi all'arsenale del Battle Royale Activision: la mitraglietta PPSh-41 e il fucile di precisione Swiss K31: vediamone i migliori setup.

Dopo avervi spiegato come fare per sbloccare gratis i nuovi PPSh-41 e Swiss K31 vogliamo adesso parlare di quali accessori munirli per renderli competitivi, se non decisamente letali, su Warzone. La mitraglietta, soprattutto, sembra davvero promettente ed è probabile che possa ridefinire il meta degli scontri a corta gittata, grazie al suo sorprendente rateo di fuoco a cui poche altre armi della stessa classe sono in grado di rispondere efficacemente.

Mitraglietta PPSh-41, miglior setup

Ecco gli accessori migliori (tra parentesi il livello a cui li sbloccate) che dovreste usare per ottenere un'arma super affidabile negli scontri a corta gittata.

Volata: Soppressore GRU (Livello46)

(Livello46) Canna: Task Force da 15.7” (Livello 48)

(Livello 48) Sottocanna: Impugnatura Spetsnaz (Livello 41)

(Livello 41) Munizioni: 55 Colpi (Livello 8)

(Livello 8) Calcio: Spetsnaz PKM (Livello 45)

L'obiettivo di questo settaggio è rendere il PPSh-41 molto mobile e rapido, mantenendone alta la precisione a corta gittata. Quando l'avrete provato, vi accorgerete che è estremamente affidabile negli interni ed è in grado eliminare in un batter d'occhio la minaccia, restituendo sensazioni simili a quelle del FFAR-1 pre-nerf o del MAC-10.

La canna Task Force aumenta la velocità dei proiettili e la portata dei danni, per consentirvi di rispondere al fuoco anche su distanza leggermente maggiori del solito; ha lo svantaggio di aumentare anche il rinculo dell'arma, cosa che viene praticamente annullata, però, dall'impugnatura Spetsnatz. Quest'ultima vi garantirà un'ottima stabilità in fase di fuoco, e non avrete nessun problema a scaricare l'intero caricatore da 55 sulla squadra avversaria. Abbiamo visto che non sono necessari caricatori più capienti, anche perché tendono a rallentare troppo il puntamento (cosa che vogliamo evitare, dato che ci serve una mitraglietta molto rapida e letale).

Dal momento che userete il PPSh-41 prevalentemente a distanze ravvicinate, non avete bisogno di alcun mirino a ingrandimento, anzi quello integrato offre una visuale molto chiara e pulita, quindi possiamo risparmiare uno slot. L'ultimo accessorio che abbiamo scelto è il Calcio Sptetsnatz PKM, che aumenta notevolmente la velocità di movimento in fase di mira/fuoco: un attributo spesso sottovalutato, che vi consente di muovervi mentre sparate e "danzare" attorno all'inerme avversario che farà fatica a colpirvi.

Infine, l'accessorio più importante per una partita a Waronze: il soppressore GRU vi terrà nascosti dai radar nemici mentre sparate, oltre ad aumentare il controllo del rinculo e la velocità dei proiettili...cosa chiedere di più? Provate questo PPSh-41 come arma secondaria insieme a un Kar-98k o un CR-56 Amax e sarete pronti per affrontare qualsiasi tipo di scontro!

Swiss K31

La nuova Stagione 3 ha apportato un grosso bilanciamento delle armi, causando la fine del regno delle armi a raffica (si, M16, parliamo proprio di te) e consentendo un ritorno di fiamma dei classici fucili di precisione/tattici molto mobili come il Kar98. Il fucile nuovo fucile da cecchino Swiss K31 di Cold War, pur essendo una sorta di equivalente di quest'ultimo, non rientra nella categoria del Kar ma tende a somigliargli moltissimo come utilizzo: rapido, a doppia azione, ha un paio di assi nella manica in più rispetto alla sua controparte tedesca, ovvero una velocità del proiettile e una capienza superiori. Ecco come renderlo un'arma letale per gli scontri a lunga gittata nel Battle Royale.

Volata: Soppressore GRU

Canna: Combat Recon da 24.9"

Impugnatura: Serpent

Munizioni: 7 colpi

Mirino: Royal & Kross 4x

Dal momento che utilizzerete lo Swiss prevalentemente da lontano, è fondamentale rimanere nascosti dai radar quando ingaggiate un nemico per evitare di attirare altre potenziali minacce. Il soppresso GRU ha proprio questo scopo, e fornisce anche un comodo aumento alla velocità di volata del proiettile. Per aumentare ulteriormente la velocità dei proiettili usiamo la canna Combat Recon da 24.9 pollici: in questo modo saremo sicuri di colpire esattamente il punto in cui stiamo mirando, almeno entro i 200-250 metri. Certo, dovrete contrastare maggiormente l'oscillazione del puntamento (tenendo premuto il tasto Shift o l'analogico sinistro mentre prendete la mira), ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.

L'impugnatura Serpent è perfetta per aumentare la velocità di mira dell'arma, consentendovi quindi di rispondere rapidamente al fuoco nemico o di mettervi al riparo, fare una rapida sortita per sparare un colpo e poi tornare giù. Per quanto riguarda le munizioni, il caricatore da 7 colpi è un ottimo compromesso tra velocità e capienza; quello da 9 farebbe molto comodo, ma troviamo che penalizzi eccessivamente la mobilità dell'arma.

Infine, l'ottica Royal & Cross 4x è perfetta per la gittata ideale di questo fucile, ma sentitevi liberi di sperimentare altri mirini in base all'utilizzo che volete farne, come l'Axial Arms 3x o il Visiontech 2x per scontri più ravvicinati.

Se avete già ottenuto tutti gli accessori descritti qui, potreste anche provare le due armi nuove in coppia nello stesso equipaggiamento, così da essere pronti per qualsiasi tipo di scontro nella nuova mappa di Verdansk (sempre che un cheater non sia in agguato dietro l'angolo...)!